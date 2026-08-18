Treino funcional com pesos leves ajuda na autonomia de idosos e lesionados

A prática de exercícios com pesos leves é recomendada para pessoas com artrose ou hérnias discais, pois a inatividade enfraquece os músculos e reduz o suporte natural das articulações. O objetivo central é utilizar cargas baixas para recuperar a estabilidade corporal e facilitar as atividades da vida diária.
A rotina foca na imitação de movimentos cotidianos, utilizando equipamentos simples como halteres e cadeiras.
Ponto técnico: A prioridade no treino funcional para idosos ou pessoas com limitações não é a carga máxima, mas sim a manutenção da autonomia nas tarefas comuns do dia a dia.
Para quem possui problemas na coluna, a técnica de apoio é decisiva para evitar a sobrecarga lombar.
Avaliação profissional: Segundo a instrutora de Pilates Marina Guseva, cargas iniciais entre 0,5 kg e 1 kg costumam ser suficientes para proporcionar o tônus muscular necessário.
|Exercício
|Objetivo Prático
|Levantar da cadeira
|Facilitar subir escadas
|Remada com apoio
|Proteção lombar em inclinações
|Caminhada com halteres
|Estabilidade ao carregar pesos
|Flexão de braços sentada
|Força para atividades domésticas
A progressão deve ser gradual: o movimento é primeiro praticado sem peso e, somente após a ausência de desconforto, adiciona-se o equipamento.
Limite de segurança: Embora a fadiga muscular leve seja normal, o treino deve ser interrompido imediatamente em caso de dor aguda, pontadas ou aumento do inchaço articular.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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