Treino funcional com pesos leves ajuda na autonomia de idosos e lesionados

A prática de exercícios com pesos leves é recomendada para pessoas com artrose ou hérnias discais, pois a inatividade enfraquece os músculos e reduz o suporte natural das articulações. O objetivo central é utilizar cargas baixas para recuperar a estabilidade corporal e facilitar as atividades da vida diária.

Photo: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Treinamento funcional básico

A rotina foca na imitação de movimentos cotidianos, utilizando equipamentos simples como halteres e cadeiras.

Levantar da cadeira: Executado com um halter posicionado junto ao peito para fortalecer pernas e glúteos. Para quem tem desconforto nos joelhos, deve-se ajustar a altura do assento para garantir uma amplitude de movimento confortável.

Executado com um halter posicionado junto ao peito para fortalecer pernas e glúteos. Para quem tem desconforto nos joelhos, deve-se ajustar a altura do assento para garantir uma amplitude de movimento confortável. Elevação de panturrilhas: Realizada com apoio de uma mão em uma mesa ou encosto de cadeira para evitar quedas, enquanto a outra mão segura um halter leve.

Realizada com apoio de uma mão em uma mesa ou encosto de cadeira para evitar quedas, enquanto a outra mão segura um halter leve. Ponte glútea: Feita no chão ou em colchão rígido para trabalhar a parte posterior das coxas sem pressionar a coluna. É possível colocar um peso leve sobre a região da pélvis, segurando-o com as mãos.

Ponto técnico: A prioridade no treino funcional para idosos ou pessoas com limitações não é a carga máxima, mas sim a manutenção da autonomia nas tarefas comuns do dia a dia.

Força de membros superiores e estabilidade

Para quem possui problemas na coluna, a técnica de apoio é decisiva para evitar a sobrecarga lombar.

Remada com halter: Deve ser feita obrigatoriamente com a mão oposta apoiada em uma superfície estável. Isso reduz a tensão na região lombar e permite trabalhar os músculos dorsais sem agravar protrusões discais.

Deve ser feita obrigatoriamente com a mão oposta apoiada em uma superfície estável. Isso reduz a tensão na região lombar e permite trabalhar os músculos dorsais sem agravar protrusões discais. Supino no chão: O exercício é realizado deitado no chão ou cama rígida para fortalecer ombros e peitorais. Caso ocorram sensações agudas nas articulações, a amplitude do movimento deve ser reduzida.

O exercício é realizado deitado no chão ou cama rígida para fortalecer ombros e peitorais. Caso ocorram sensações agudas nas articulações, a amplitude do movimento deve ser reduzida. Caminhada do fazendeiro: Consiste em caminhar calmamente pelo ambiente segurando halteres em ambas as mãos. O foco é manter a coluna na posição natural para treinar a musculatura abdominal e dorsal na proteção da coluna durante o transporte de cargas (como sacolas).

Avaliação profissional: Segundo a instrutora de Pilates Marina Guseva, cargas iniciais entre 0,5 kg e 1 kg costumam ser suficientes para proporcionar o tônus muscular necessário.

Exercício Objetivo Prático Levantar da cadeira Facilitar subir escadas Remada com apoio Proteção lombar em inclinações Caminhada com halteres Estabilidade ao carregar pesos Flexão de braços sentada Força para atividades domésticas

Parâmetros de treino e segurança

A progressão deve ser gradual: o movimento é primeiro praticado sem peso e, somente após a ausência de desconforto, adiciona-se o equipamento.

Carga inicial: Entre 500g e 1,5kg. O peso deve permitir a execução de 8 a 12 repetições sem alterar a técnica ou prender a respiração.

Entre 500g e 1,5kg. O peso deve permitir a execução de 8 a 12 repetições sem alterar a técnica ou prender a respiração. Frequência: Duas a três vezes por semana para garantir o tempo de recuperação dos tecidos.

Duas a três vezes por semana para garantir o tempo de recuperação dos tecidos. Adaptação: Exercícios de braços e ombros podem ser feitos sentados em cadeira com encosto rígido para eliminar a carga sobre joelhos e coluna.

Limite de segurança: Embora a fadiga muscular leve seja normal, o treino deve ser interrompido imediatamente em caso de dor aguda, pontadas ou aumento do inchaço articular.

Leia também

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.