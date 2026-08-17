Três movimentos caseiros para ativar a musculatura profunda do tronco

O abdômen saliente em pessoas com peso normal costuma sinalizar perda de tono da musculatura profunda do tronco, não excesso de gordura. Após os 40 anos, a transversal do abdômen — que funciona como um corset interno — enfraquece com o sedentarismo, e a carga passa para a lombar. Um complexo caseiro de três movimentos, sem equipamento, ativa essa camada profunda e devolve suporte à coluna.
Quando o corset muscular cede, os órgãos internos perdem contenção e a pelve tende à anteversão, acentuando a lordose. O resultado é a aparência de "barriga" mesmo em quem não acumula tecido adiposo abdominal. O treinador pessoal Artem Kiselev alerta: a tentativa de "definir" o reto abdominal com centenas de repetições superficiais não resolve; o foco deve ser a transversal, que estabiliza a coluna e achata a parede abdominal por dentro.
Cada movimento é executado em ritmo controlado, com 20 repetições por série. Iniciantes podem começar com 10 a 12 repetições e progredir conforme o controle motor melhorar. A frequência sugerida é de três a quatro sessões por semana, em dias alternados, para permitir recuperação.
Ponto técnico: Segundo o instrutor de treino domiciliar Pavel Kuznetsov, a expiração ativa durante o esforço recruta camadas mais profundas do corset abdominal e protege a coluna lombar. Inspire na fase excêntrica, expire na concêntrica.
Limite de segurança: Se a lombar arquear no exercício "tesoura" ou houver puxão cervical nas rotações, reduza a amplitude ou volte à versão simplificada. Dor aguda na coluna ou na virilha indica parada imediata.
Mulheres acima dos 40 anos relatam melhora perceptível no tônus após duas a três semanas e mudança visual na cintura por volta de um mês, mantendo a frequência de três a quatro treinos semanais. O nutricionista Alexey Dorofeev reforça que o treino sozinho não torna a musculatura visível: controle calórico, proteína adequada e redução de açúcares e carboidratos refinados são pré-requisitos.
Erros que comprometem o estímulo e elevam o risco: arquear a lombar ao baixar as pernas, puxar a nuca com as mãos nas rotações e executar os movimentos com velocidade balística. A progressão deve vir do aumento do controle e, se desejado, de uma segunda série — não de repetições excessivas.
Caminhadas diárias complementam o gasto energético e a saúde metabólica, mas não substituem o estímulo localizado da transversal. O treino independente termina quando a técnica se mantém impecável em todas as repetições; além disso, o benefício estabiliza e o risco lombar sobe.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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