O Benfica sofreu uma derrota expressiva por 4-0 diante do Viktoria Plzen, na Chéquia, em partida que marcou o primeiro revés da equipa na competição europeia desta temporada. O resultado diante do atual sétimo colocado do campeonato checo gerou forte reação interna no clube lisboeta, com o presidente Rui Costa classificando a noite como “terrível” e reforçando que não há justificativas para o desempenho apresentado.
O técnico Marco Silva assumiu a responsabilidade pelo resultado, optando por um discurso contido e de reflexão imediata. Em campo, jogadores como Tomás Araújo e João Palhinha atribuíram a goleada a uma falha de postura, citando falta de humildade e baixa intensidade como fatores determinantes. Enquanto o Benfica inicia a preparação para o confronto de segunda-feira contra o Famalicão, pelo campeonato português, o Viktoria Plzen celebrou o placar como um dos marcos históricos da trajetória europeia do clube.
A derrota em Plzen expõe uma vulnerabilidade estrutural na gestão da intensidade competitiva do Benfica, que até então não havia sido testada na Europa. A rapidez com que a direção buscou distanciar-se de “desculpas” sugere que o clube tentará conter internamente a crise para evitar que o resultado contamine a sequência no campeonato nacional. Se a equipe mantiver a baixa voltagem competitiva observada na Chéquia, a pressão sobre o comando técnico tenderá a se intensificar nas próximas rodadas, dado que a exigência por resultados imediatos deixa pouca margem para processos de maturação tática após tropeços dessa magnitude.
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