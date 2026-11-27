Justiça determina prisão preventiva de David, do Vasco, e Hayner, do Vila Nova

A Justiça do Espírito Santo determinou, nesta quinta-feira (26), a prisão preventiva do atacante David, do Vasco da Gama, e do lateral-direito Hayner, do Vila Nova. A decisão foi proferida pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal de Serra, no contexto da Operação A Tropa, conduzida pela Polícia Civil do estado.

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Os atletas são investigados por suposta participação em organização criminosa e tráfico de drogas no município de Serra. Contudo, o agravamento do status processual e a decretação da prisão preventiva fundamentam-se, prioritariamente, em indícios de obstrução da justiça e tentativa de interferência nas investigações.

Fundamentos da decisão judicial

De acordo com a decisão judicial, a medida foi tomada após a análise de novos elementos probatórios, que incluem depoimentos de testemunhas e a perícia de mensagens extraídas de um telefone celular apreendido com David. Os autos indicam que os jogadores teriam tentado subornar testemunhas para que alterassem ou omitissem declarações relativas ao caso de Edson Vander da Silva Júnior.

O relatório aponta que, em conversas datadas de 28 a 31 de julho, David teria admitido a oferta de valores para que a questão fosse "deixada de lado". Depoimentos colhidos em 6 de novembro corroboram a tese, citando propostas de pagamento de aproximadamente R$ 5 mil feitas a familiares de uma vítima, acompanhadas de promessas de cessação de ameaças.

No caso de Hayner, a investigação aponta mensagens de 30 de julho nas quais o atleta teria sugerido a subtração do aparelho celular da vítima por meio de um assalto. A magistrada também destacou trechos de conversas com conteúdo intimidatório, embora o portal UOL observe que tais declarações devem ser analisadas dentro do contexto integral dos diálogos.

Andamento processual e prisões

A juíza Cristina Bernardo considerou que as medidas cautelares aplicadas anteriormente — como a entrega do passaporte no caso de David — tornaram-se insuficientes para garantir a integridade da instrução processual, dado o risco de novas interferências via mensagens ou terceiros.

David foi detido no centro de treinamento do Vasco, no Rio de Janeiro, por meio de uma operação conjunta entre as polícias civis do Rio e do Espírito Santo. Já Hayner apresentou-se voluntariamente às autoridades, acompanhado por assessoria jurídica do Vila Nova.

Posicionamento das defesas

A defesa de David já havia contestado a necessidade de prisão, argumentando a inexistência de risco atual e apontando contradições em depoimentos anteriores da vítima. Hayner, por sua vez, nega as acusações. Em nota oficial, o Vila Nova informou que o atleta reafirma sua inocência e classificou a medida como "sensacionalista", alegando tentativa de desestabilizar o clube durante a disputa pelos playoffs de acesso à Série A.

É importante ressaltar que a prisão preventiva é uma medida cautelar e não constitui condenação definitiva. O processo segue em fase de apuração e julgamento, assegurando-se aos investigados o direito ao contraditório e à ampla defesa.