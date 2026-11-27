STF recebe pedido da Liga do Futebol Brasileiro para manter patrocínios de apostas esportivas

A Liga do Futebol Brasileiro e outras 17 agremiações esportivas levaram ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (26), um pedido urgente de mediação. O objetivo é evitar um colapso financeiro imediato por meio da criação de uma regra de transição que preserve, temporariamente, os contratos de patrocínio com empresas de apostas esportivas. A movimentação ocorre no centro de uma disputa jurídica contra a medida provisória do governo federal que visa banir as plataformas de apostas do país.

Photo: commons.wikimedia.org by Jorge Morales Piderit, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Arena Corinthians 2

O imbróglio reside no vácuo temporal: enquanto o governo do presidente Lula (PT) impõe a proibição, o Congresso Nacional tem até março para deliberar sobre a matéria. Para os clubes, esperar passivamente por essa definição é um risco inviável. A proposta enviada ao STF é que as casas de apostas já autorizadas continuem operando e mantendo seus acordos comerciais até que haja um veredito final do Legislativo ou do plenário da Corte.

O ponto central aqui não é a defesa da moralidade dos jogos, mas a dependência financeira estrutural do futebol brasileiro. Os números anexados ao processo revelam a profundidade do problema: no momento em que a medida provisória entrou em vigor, 14 dos 20 clubes da Série A tinham "bets" como patrocinadores principais. Estamos falando de um montante mínimo de R$ 910 milhões em valores fixos que, subitamente, ficaram sob ameaça.

A escala do investimento é ainda mais expressiva quando analisada a longo prazo. Em 2025, o setor de apostas injetou cerca de R$ 1,14 bilhão em publicidade nos 20 maiores times do Brasil — o que representa 36% de todo o faturamento de marketing dessas equipes. Na prática, mais de um terço da receita de marketing do topo do futebol nacional provém de uma única fonte que agora corre o risco de ser extinta.

O caminho para a solução, porém, parece íngreme. O ministro Luiz Fux, relator do caso, já sinalizou uma visão rigorosa. Em audiência pública no início do mês, Fux afirmou que sua percepção pessoal é de que as empresas "devem ser banidas", embora tenha ressalvado que tal impressão não substitui a análise jurídica final do colegiado.

Enquanto a Advocacia-Geral da União (AGU) defende a manutenção do veto com base em argumentos de saúde pública e economia, e entidades do setor de jogos alertam para o crescimento do mercado clandestino em caso de proibição abrupta, os clubes tentam desesperadamente evitar que a conta da regularização do setor caia inteiramente sobre seus balanços financeiros.