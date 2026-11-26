Juiz vinculado à Federação Paranaense de Futebol é substituído em jogo da Champions League da Ásia por embriaguez

O árbitro sírio Hanna Hattab, de 37 anos, foi substituído no intervalo da partida entre Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e Gol Gohar, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia 2, disputada em Abu Dhabi. Integrantes das duas equipes o acusaram de estar embriagado, mas a Comissão de Arbitragem da Federação Síria de Futebol negou a alegação e afirmou que uma avaliação médica constatou que ele não havia consumido álcool.

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Aos 31 minutos, Hattab marcou uma falta no meio-campo e mostrou cartão amarelo ao goleiro do Al-Jazira, que não participara do lance. Após consultar o quarto árbitro, anulou a advertência. No segundo tempo, foi substituído pelo também sírio Ammar Abu Alou. O jornalista esportivo omanense Issa Said atribuiu o episódio a uma queda repentina nos níveis de açúcar no sangue, que teria causado perda de foco e de consciência.

Hattab é árbitro internacional da Fifa, tem passagens pela Copa da Ásia e por três etapas das eliminatórias para a Copa do Mundo, além de ter apitado partidas no Brasil. Ele é filiado à Federação Paranaense de Futebol e reside no país.

Se a hipoglicemia foi a causa da desorientação, como relatou Said, a substituição permitiu que a partida prosseguisse com outro árbitro. As informações disponíveis, porém, não detalham o diagnóstico médico nem indicam se a causa foi confirmada oficialmente.