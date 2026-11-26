Fifa confirma ataque cibernético e vazamento de dados internos

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou, em comunicado emitido nesta quinta-feira (26), ter sido alvo de um ataque cibernético que resultou no acesso não autorizado a um conjunto limitado de informações pessoais e comerciais. A organização informou que está colaborando com as autoridades policiais e órgãos competentes para apurar a extensão do incidente.

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Em nota oficial, a Fifa condenou a aquisição e a publicação ilegal de dados, classificando a ação como uma violação grave da privacidade. A entidade não especificou a data exata da invasão nem detalhou a natureza de todos os arquivos comprometidos.

A autoria do ataque foi reivindicada pelo grupo denominado Handsome Boy Hacking Club. Através da rede social X, o grupo divulgou capturas de tela de documentos da entidade em 19 de novembro e, posteriormente, afirmou ter extraído mais de 12 gigabytes de materiais internos. Entre os dados citados pelos invasores estariam documentos de identidade e imigração, informações de executivos, relatórios financeiros, registros jurídicos e arquivos de governança. Até o momento, a Fifa não validou independentemente o volume ou a totalidade dos dados alegados pelo grupo.

De acordo com apurações da imprensa internacional, a brecha de segurança não teria sido causada por falhas técnicas nos sistemas, mas sim por engenharia social, na qual os criminosos se passaram por funcionários da organização para obter acesso aos arquivos. Análises preliminares indicam que o volume de 12 gigabytes representaria menos de 0,1% de toda a base de dados da entidade, e que o alvo do ataque foi a instituição, e não indivíduos específicos.

Informações indicam que a violação não atingiu documentos relativos ao projeto Fifa Forward Enterprise - iniciativa do presidente Gianni Infantino para a venda de participações da Copa do Mundo a investidores privados. No entanto, a presidente da Football Association, Debbie Hewitt, teria recebido acesso a arquivos do incidente sob a assinatura de um acordo de confidencialidade.

O episódio ocorre em um período de pressão sobre a gestão de Infantino, que busca estender seu mandato até 2031. O presidente é apontado como favorito para a eleição de 18 de março, na qual também concorrem Kohzo Tashima (Japão) e Philippe Diallo (França).