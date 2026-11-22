A noite saiu do roteiro: em Barranquilla, o Boca levou a celebração para além do futebol

O Boca Juniors não trouxe para Buenos Aires apenas o troféu da Copa Sul-Americana 2026, mas também transformou o pódio em Barranquilla em um palco de afirmação política. Ao vencer o Atlético Mineiro por 2 a 0 neste sábado (21), o clube argentino alcançou seu terceiro título da competição e garantiu a vaga na Libertadores de 2027, deixando o Galo com o amargor de dois vice-campeonatos consecutivos.

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No entanto, o que rapidamente extrapolou a análise tática foi a imagem do meio-campista Rodrigo Battaglia. Em meio à euforia do título, o jogador exibiu a bandeira azul e dourada com a frase "As Ilhas Malvinas são argentinas”. O gesto não é um ato isolado de um atleta, mas a continuidade de um movimento de identidade nacional; o mesmo símbolo foi utilizado pela seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, reforçando a reivindicação histórica de Buenos Aires sobre o arquipélago administrado pelo Reino Unido desde o século XIX.

Essa fusão entre o êxtase esportivo e a memória da Guerra de 1982 mostra que, para o futebol argentino, o campo é frequentemente a extensão de suas disputas de soberania. A conquista do troféu serviu como o amplificador perfeito para levar a mensagem geopolítica ao mundo.

Mas nem tudo foi celebração plena. A festa foi interrompida por um susto com Leandro Paredes. Enquanto concedia entrevista ao vivo para o jornalista Marcelo Benedetto, o campeão do mundo desmaiou diante das câmeras. O incidente foi o ápice de um desgaste físico extremo provocado pelo calor sufocante de Barranquilla.

O mal-estar de Paredes já havia sido sinalizado no intervalo da partida. Segundo o técnico Rodolfo Arruabarrena, o jogador relatou tonturas antes mesmo de ser substituído aos 13 minutos do segundo tempo. A suspeita inicial é de desidratação e queda de pressão arterial. Apesar do impacto da imagem do desmaio, o jornalista Benedetto tranquilizou os torcedores informando que Paredes recuperou a consciência, fez um sinal de positivo e conseguiu caminhar para o vestiário por conta própria.

Enquanto em Barranquilla a noite oscilava entre o simbolismo político de Battaglia e a preocupação médica com Paredes, em Buenos Aires a festa tomava as ruas. Milhares de torcedores xeneizes lotaram a região do Obelisco, celebrando um título que, para além das medalhas, reafirmou a conexão visceral entre o clube, a paixão nacional e as feridas abertas da história argentina.