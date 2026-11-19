Infantino perde apoio automático: votação em Rabat define novo comando

O comando do futebol mundial terá que enfrentar a urna. Após anos de hegemonia incontestável, Gianni Infantino não terá a reeleição automática que marcou seus mandatos anteriores. A FIFA confirmou que o francês Philippe Diallo e o japonês Kohzo Tashima entraram oficialmente na disputa pela presidência da entidade, com a votação marcada para 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos.

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Para chegar a este ponto, os candidatos precisaram cumprir a burocracia rigorosa de Zurique: apresentar um dossiê de apoio assinado por pelo menos cinco das 211 federações nacionais filiadas. Agora, resta a validação final da comissão eleitoral para confirmar a elegibilidade de cada um.

O fim da era do consenso

O que torna este pleito relevante não é apenas a troca de nomes, mas a quebra de um ciclo. Em 2019 e 2023, Infantino foi reconduzido ao cargo sem oposição real. O cenário mudou porque a gestão atual atravessa um momento de turbulência institucional. O estopim foi a tentativa de abrir as competições da FIFA, incluindo a Copa do Mundo, ao capital de investidores privados — um plano que gerou revolta na UEFA e ameaças de boicote, tornando a execução do projeto inviável.

Além da questão financeira, Infantino carrega o desgaste de expansões constantes de torneios e uma proximidade política com Donald Trump, o que fragilizou sua imagem perante setores do futebol e governos.

O tabuleiro geopolítico

A disputa se desenha como um choque de blocos continentais. Philippe Diallo, de 63 anos, chega com o respaldo total das 55 federações europeias. No entanto, a matemática é cruel: para vencer, ele precisa romper a barreira do seu próprio continente e conquistar votos globais para atingir a maioria absoluta de 106 sufrágios. Diallo assume o papel de "estopim" do descontentamento, herdando a insatisfação que antes orbitava nomes como Victor Montagliani.

Do outro lado, Kohzo Tashima representa a Ásia, embora sua candidatura ainda careça de uma base de apoio regional consolidada. Enquanto isso, Infantino joga a cartada da diplomacia: conseguiu reverter parte do seu isolamento ao garantir o apoio da CAF (África) e da Conmebol (América do Sul), além de atrair nações caribenhas.

Pressões além do campo

A batalha pela presidência da FIFA não será decidida apenas no congresso esportivo. Existe um cerco jurídico e político apertando o atual mandatário. A UEFA já recorreu à justiça da Flórida para obter documentos sobre o plano de investimento privado, visando montar uma denúncia de gestão desleal na Suíça.

Para piorar a situação de Infantino, a política americana coloca um alvo em suas costas. O congressista democrata Jamie Raskin, cotado para chefiar a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos EUA, tem interesse em convocar o presidente da FIFA para prestar esclarecimentos oficiais, transformando a disputa interna da entidade em um caso de escrutínio público internacional.