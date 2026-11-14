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FIFA e governo federal anunciam ingressos a partir de R$ 30 para a Copa do Mundo Feminina 2027

Desporto

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho, começa a tomar forma não apenas nos gramados, mas no bolso do torcedor. O anúncio dos preços dos ingressos, feito nesta sexta-feira (13), revela uma tentativa deliberada de transformar o evento em algo maior do que um torneio de elite: a meta é a democratização do acesso.

Национальный стадион Бразилиа имени Мане Гарринча
Photo: commons.wikimedia.org by Agência Brasília, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Национальный стадион Бразилиа имени Мане Гарринча

Com ingressos de categoria 3 partindo de R$ 30, o governo federal e a FIFA firmaram um acordo para evitar que o custo financeiro seja a barreira entre as famílias e as arquibancadas. O ponto crucial aqui não é apenas o valor nominal, mas a decisão de aplicar a lei brasileira da meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, algo que nem sempre é negociado em eventos de escala global.

Para quem quer planejar a experiência, a primeira fase de vendas abre em 1º de dezembro, às 10h (horário de Brasília), e vai até o dia 8, ou enquanto houver disponibilidade. A estrutura de vendas foi dividida em pacotes que tentam atender a diferentes perfis de torcedor:

  • Passaporte Seleção Brasileira: Acesso aos três jogos da fase de grupos da equipe nacional, com preços a partir de R$ 205.
  • Passaporte Arena: Focado em quem quer fixar base em uma sede, permitindo acompanhar as partidas daquela cidade até as quartas de final (com um desconto de 27% em relação aos ingressos individuais).
  • Passaporte Flex: A opção mais versátil, permitindo montar um combo de três jogos, incluindo a fase de grupos ou semifinais (exceto a final e o terceiro lugar), podendo custar menos de R$ 100, dependendo da combinação.

A relevância desse movimento reside no impacto social. Como pontuou o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, a presença física de crianças e adolescentes nos estádios é o que transforma a admiração televisiva em inspiração real. O objetivo é que a primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul não seja um evento para poucos, mas um catalisador para as próximas gerações de jogadoras brasileiras.

A logística de compra será centralizada no portal FIFA.com/tickets, com a recomendação expressa de evitar intermediários. O calendário de vendas é apertado: a primeira fase encerra pouco antes do sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro. Após isso, haverá uma janela exclusiva para clientes Visa, seguida por outras duas etapas para o público geral.

O Maracanã, templo do futebol mundial, terá a honra de abrir e fechar o torneio, recebendo a partida inaugural em 24 de junho e a grande final em 25 de julho. Mais do que a logística de estádios, o que está em jogo agora é a capacidade de lotar essas arquibancadas com a diversidade do povo brasileiro.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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