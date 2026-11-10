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Guiana vira centro do Caribe: aliança com FIFA muda o mapa do futebol regional

Desporto

O governo da Guiana e a FIFA iniciaram a fase de planejamento para a criação de um torneio regional de futebol, com a expectativa de que o cronograma formal seja definido até o final de 2026. O acordo, firmado entre o presidente Irfan Ali e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prevê que o país sedie a competição nos primeiros três anos, com a possibilidade posterior de expandir a operação para outras nações do Caribe.

Казахстан. Дети играют во дворе
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Казахстан. Дети играют во дворе

Expansão de infraestrutura física

A concretização do projeto depende da ampliação da capacidade instalada de campos no país. Através do programa FIFA Arena, foi inaugurado um miniestádio com grama sintética em Haslington e outro em Ritievi. O acordo amplia a entrega inicial de dois objetos para a construção de dez praças esportivas, distribuídas pelas dez regiões administrativas da Guiana. O objetivo é descentralizar o acesso à infraestrutura, retirando a dependência exclusiva dos equipamentos situados em Georgetown.

Além dos miniestádios, a viabilidade de eventos de maior porte está vinculada ao projeto do estádio D'Urban Park, projetado para comportar entre 8 mil e 12 mil espectadores. Anteriormente, a FIFA já havia injetado US$ 2,42 milhões via programa FIFA Forward para a instalação de iluminação e gramado sintético no Centro Nacional de Treinamento da Federação de Futebol da Guiana.

Viabilidade econômica e limitações operacionais

Para a presidência da Guiana, a iniciativa busca transformar o esporte em um ativo econômico capaz de gerar empregos e atrair investimentos externos, integrando o país ao ecossistema de direitos de transmissão da FIFA para aumentar a visibilidade no Hemisfério Ocidental.

Apesar do anúncio do planejamento e do início das obras de infraestrutura, o torneio ainda não possui definições operacionais. Aspects como a lista de países participantes, o formato da competição, o cronograma de jogos e os mecanismos de financiamento permanecem indefinidos, caracterizando, neste momento, a iniciativa como um plano de intenções dependente de futuras implementações logísticas.

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