Interlagos retém a F1 por uma década: São Paulo assegura presença até 2035

Interlagos acaba de garantir que a Fórmula 1 não será apenas uma visita anual, mas uma permanência a longo prazo. Em coletiva realizada neste sábado (7), a categoria e a Prefeitura de São Paulo oficializaram a renovação do contrato para a realização do Grande Prêmio de São Paulo até 2035. A medida antecipa a validade do acordo anterior, que iria até 2030, blindando a capital paulista por mais nove temporadas (de 2027 a 2035) em um cenário onde o calendário da F1 tornou-se um tabuleiro de xadrez disputado por diversas metrópoles globais.

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O anúncio não é apenas burocrático; ele carrega um peso estratégico. Enquanto cidades como Ruanda planejam estreias para 2030 e a Argentina tenta ensaiar um retorno, São Paulo carimba seu passaporte para a próxima década. O prefeito Ricardo Nunes, Stefano Domenicali (CEO da F1) e Alan Adler (CEO do GP de São Paulo) selaram o acordo destacando que, embora existam muitos interessados, o contrato pertence a São Paulo.

Para Domenicali, a decisão passa pela mística de Interlagos. O dirigente pontuou que o Brasil é peça fundamental tanto na história quanto no futuro da categoria, citando a energia visceral das arquibancadas como um fator que diferencia o GP do Brasil de outras etapas do circuito mundial.

Mas a paixão, sozinha, não sustenta um contrato de dez anos. O que realmente moveu a caneta foi o pragmatismo econômico e a modernização da infraestrutura. O impacto financeiro é massivo: em 2025, o evento injetou R$ 2,3 bilhões na economia local, um salto de 9,7% em relação ao ano anterior. O setor de hotelaria, turismo e serviços sentiu o reflexo direto de um público que não para de crescer.

Um detalhe interessante revela a mudança de face do evento: a democratização do público. Segundo Alan Adler, a audiência dobrou nos últimos cinco anos, e o perfil do torcedor mudou. Hoje, mulheres e jovens de até 35 anos representam cerca de 40% cada do público presente — um sinal de que a F1 conseguiu romper a bolha do público tradicional e atrair novas gerações para o autódromo.

Interlagos, que desde 1990 (com a exceção da pandemia) é a única representação da América do Sul no grid, mantém vivo o legado de nomes como José Carlos Pace e a geometria do icônico "S do Senna". O futuro reserva ainda mais intensidade: a partir de 2027, o circuito retorna ao formato de corrida sprint.

O timing da renovação coincide com um momento de renovação esportiva para o país. Pela primeira vez desde 2016, o Brasil volta a ter dois pilotos simultaneamente no grid principal — Gabriel Bortoleto (Audi) e Rafael Câmara (Haas) -, devolvendo ao torcedor brasileiro a chance de torcer por mais de um representante em casa, enquanto a cidade garante que a festa continue até 2035.