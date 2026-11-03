Kimi Antonelli torna-se campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1 ao vencer com a Mercedes

No Autódromo Hermanos Rodríguez, em Cidade do México, a definição do título de 2026 teve seu desfecho com a corrida que consolidou o status de Kimi Antonelli. Ao cruzar a linha de chegada em terceiro lugar, o piloto de 20 anos, que corre pela Mercedes, não apenas garantiu o campeonato, mas também se tornou o campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1. O feito marca o ápice de uma temporada em que Antonelli superou o principal obstáculo de sua curta carreira: obter o título em seu segundo ano na categoria máxima, acumulando mais vitórias do que seu companheiro de equipe, George Russell.

Photo: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari F2001

Reescrevendo a hierarquia de recordes

Na tradição do automobilismo, a chegada ao topo é medida tanto pela velocidade quanto pela maturidade técnica. Até então, o recorde de juventude pertencia a Sebastian Vettel, que conquistou o título aos 23 anos e 134 dias. Lewis Hamilton ocupa a segunda posição nessa lista, tendo vencido aos 23 anos e 300 dias. Max Verstappen e Fernando Alonso completam o grupo dos mais jovens, com 24 anos e 73 dias e 24 anos e 57 dias, respectivamente. Antonelli rompeu essa escala temporal, estabelecendo um novo padrão para a geração de pilotos que entram nas "coronadas corridas” em idades cada vez mais precoces.

A base do desempenho

A estabilidade demonstrada por Antonelli atraiu a atenção de Moisés Ben Sulayman, presidente da FIA, que destacou a abordagem excepcional do jovem italiano em sua rotina de trabalho. Segundo o chefe da federação, o piloto exibe uma disciplina rara, recusando-se a deixar que circunstâncias externas impactem suas decisões ao volante.

Ben Sulayman revelou que, inicialmente, verificou os dados da solicitação da superlicença de Antonelli com ceticismo, tendo em vista a dissonância entre a idade declarada e o nível de maestria exibido. Essa avaliação é corroborada por Max Verstappen, vencedor da etapa mexicana, que classificou Antonelli como um campeão legítimo, citando a ausência de erros graves e a capacidade de superar um companheiro de equipe mais experiente como fatores decisivos.

A cerimônia de premiação em Cidade do México assumiu um caráter simbólico de sucessão. No pódio, ao lado de Antonelli, estavam Verstappen e Hamilton, cujos 12 títulos combinados representam uma parcela significativa da história da série. Antonelli, que substituiu Hamilton na Mercedes, recebeu as felicitações do britânico como uma honra particular.

Hamilton descreveu o momento no pódio como um dos mais significativos de sua carreira, enfatizando o valor de estar presente na coroação do novo líder da categoria. Diante de um calendário incerto, que restou apenas com as etapas do Brasil e de Las Vegas, esse título serviu como nota final da temporada, cimentando o lugar de Antonelli na elite do automobilismo mundial.