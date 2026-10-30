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Federação de Futebol da Guiné-Bissau recebe homologação condicional da CAF até 30 de novembro

Desporto

A Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu uma autorização condicional para que o Estádio Nacional 24 de Setembro, na Guiné-Bissau, receba a partida de qualificação para a Copa Africana de Nações de 2027 contra Madagascar. A validação, classificada na Categoria 3, tem validade até 30 de novembro e permite à seleção masculina nacional jogar como mandante, desde que sejam atendidos rigorosos requisitos de segurança antes da data-limite.

A decisão foi comunicada à Federação de Futebol da Guiné-Bissau (FFGB) em 28 de outubro, após uma inspeção oficial realizada no local. O comunicado, assinado pelo vice-presidente Rivaldo Cá, destaca que a concessão da homologação temporária reconhece as melhorias físicas já executadas, particularmente no estado do gramado, fruto dos esforços conjuntos da federação e das autoridades competentes para recuperar as condições do equipamento desportivo.

Contudo, a aprovação definitiva não é automática. O acesso dos espetadores, a separação de fluxos, os mecanismos de evacuação e a resposta a emergências permanecem como gargalos críticos que exigem intervenção imediata. A CAF impõe a implementação de um sistema de gestão de multidões eficaz, o controlo rigoroso dos acessos e o funcionamento operacional do centro de comando dos sistemas de videovigilância e comunicação de emergência.

Para garantir o cumprimento destas exigências técnicas e operacionais, a entidade gestora do futebol africano designou um oficial de segurança que acompanhará o processo tanto na fase preparatória quanto durante o jogo. Este profissional atuará como auditor direto, verificando se as infraestruturas de segurança estão fisicamente operacionais e se os protocolos de emergência foram devidamente integrados na logística do estádio.

A FFGB manifestou satisfação com o reconhecimento do progresso nas infraestruturas, destacando o papel do Governo na mobilização de recursos para o recondicionamento do espaço. A federação compromete-se a concluir as obras corretivas identificadas na inspeção e a apresentar a documentação necessária que comprove a execução das intervenções. Essa comprovação documentada, aliada ao relatório final do oficial de segurança, será o determinante para a conversão da homologação temporária em uma autorização permanente para futuros eventos de categoria similar.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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