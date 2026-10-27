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Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação

Desporto

O avançado da seleção inglesa de futebol, Harry Kane, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez na sua carreira. O prestigiado prémio, entregue pela revista France Football, reconhece a temporada extraordinária do jogador, que se destacou como um dos maiores goleadores do futebol mundial. 

Гарри Кейн, Terry, Иванович - футбольный матч
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/people/121676765@N07, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гарри Кейн, Terry, Иванович - футбольный матч

Harry Kane competiu com Kylian Mbappé (Real Madrid/França) e Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) na final da Bola de Ouro de 2026.
A votação do júri da revista France Football foi considerada uma das mais acirradas dos últimos anos. O pódio final ficou assim:
1. Harry Kane (Vencedor)
2. Kylian Mbappé (2º lugar) – a diferença para Kane foi de apenas 41 pontos. A diferença entre o primeiro e o segundo lugar foi mínima, e o suspense durou até o último momento.
3. Lamine Yamal (3º lugar).

A divisão nos votos se deu devido à forte competição em termos de conquistas: enquanto Kane dominava em gols marcados (73 gols por temporada), Mbappé demonstrava estatísticas excepcionais na La Liga e na Liga dos Campeões, e Yamal liderou a seleção espanhola rumo ao título da Copa do Mundo de 2026.

Harry Kane ganhou a Bola de Ouro graças ao seu desempenho individual fenomenal e ao sucesso da equipe na temporada 2025/2026. O júri elogiou seu domínio tanto no clube quanto nas partidas pela seleção nacional.

Kane marcou 73 gols e deu oito assistências em 65 partidas pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa. Esse número se tornou o segundo melhor recorde de gols em uma única temporada na história do futebol no século XXI, atrás apenas do recorde de Lionel Messi.

No clube, o atacante ajudou o time de Munique a manter o título da liga e conquistar três troféus nacionais — a Bundesliga, a Copa da Alemanha (DFB-Pokal) e a Supercopa da Alemanha (DFB-Supercup).

O atacante se tornou o artilheiro do campeonato alemão pela terceira temporada consecutiva. Ele também marcou 14 gols na Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais. Por isso, Kane também ganhou o Troféu Gerd Müller como o melhor atacante do ano.

Como capitão, Kane levou a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, marcando seis gols durante o torneio.

Graças a essas conquistas, o atacante de 33 anos superou Kylian Mbappé e Lamine Yamal na votação, encerrando um jejum de 25 anos sem um atacante inglês no prêmio, desde que Michael Owen o ganhou em 2001.

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