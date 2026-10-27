Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação

O avançado da seleção inglesa de futebol, Harry Kane, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez na sua carreira. O prestigiado prémio, entregue pela revista France Football, reconhece a temporada extraordinária do jogador, que se destacou como um dos maiores goleadores do futebol mundial.
Harry Kane competiu com Kylian Mbappé (Real Madrid/França) e Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) na final da Bola de Ouro de 2026.
A votação do júri da revista France Football foi considerada uma das mais acirradas dos últimos anos. O pódio final ficou assim:
1. Harry Kane (Vencedor)
2. Kylian Mbappé (2º lugar) – a diferença para Kane foi de apenas 41 pontos. A diferença entre o primeiro e o segundo lugar foi mínima, e o suspense durou até o último momento.
3. Lamine Yamal (3º lugar).
A divisão nos votos se deu devido à forte competição em termos de conquistas: enquanto Kane dominava em gols marcados (73 gols por temporada), Mbappé demonstrava estatísticas excepcionais na La Liga e na Liga dos Campeões, e Yamal liderou a seleção espanhola rumo ao título da Copa do Mundo de 2026.
Harry Kane ganhou a Bola de Ouro graças ao seu desempenho individual fenomenal e ao sucesso da equipe na temporada 2025/2026. O júri elogiou seu domínio tanto no clube quanto nas partidas pela seleção nacional.
Kane marcou 73 gols e deu oito assistências em 65 partidas pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa. Esse número se tornou o segundo melhor recorde de gols em uma única temporada na história do futebol no século XXI, atrás apenas do recorde de Lionel Messi.
No clube, o atacante ajudou o time de Munique a manter o título da liga e conquistar três troféus nacionais — a Bundesliga, a Copa da Alemanha (DFB-Pokal) e a Supercopa da Alemanha (DFB-Supercup).
O atacante se tornou o artilheiro do campeonato alemão pela terceira temporada consecutiva. Ele também marcou 14 gols na Liga dos Campeões, onde o Bayern chegou às semifinais. Por isso, Kane também ganhou o Troféu Gerd Müller como o melhor atacante do ano.
Como capitão, Kane levou a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, marcando seis gols durante o torneio.
Graças a essas conquistas, o atacante de 33 anos superou Kylian Mbappé e Lamine Yamal na votação, encerrando um jejum de 25 anos sem um atacante inglês no prêmio, desde que Michael Owen o ganhou em 2001.
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