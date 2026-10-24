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Jovem atleta do rugby morre: o que a FFR precisa explicar neste caso?

Desporto

Clea Menier, jogadora de 17 anos da categoria sub-18 do clube Union du Bassin Marmandais, morreu após sofrer uma lesão durante uma partida contra o Agen Agglo Rugby, na França. A atleta, que atuava na posição de terceira linha, recebeu atendimento emergencial ainda no gramado e foi transportada ao Hospital Pellegrin, em Bordeaux, onde não resistiu aos ferimentos.

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Photo: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
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O Union du Bassin Marmandais classificou o episódio como um acidente em nota oficial, sem detalhar a natureza da lesão. A Federação Francesa de Rúgbi (FFR) manifestou pesar e afirmou que iniciará procedimentos para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não foram divulgadas informações médicas sobre a causa da morte ou sobre possíveis falhas nos protocolos de segurança da partida.

A falta de detalhes sobre a lesão e as circunstâncias do impacto pode pressionar a Federação Francesa de Rúgbi a antecipar uma revisão rigorosa nos protocolos de segurança para categorias de base. Caso a investigação aponte para um traumatismo decorrente de uma colisão evitável ou de uma falha na aplicação das normas de contato, a FFR enfrentará o desafio de reavaliar o rigor da arbitragem e o limite da integridade física em atletas em formação, sob risco de questionamentos jurídicos sobre a responsabilidade civil dos clubes em casos de fatalidade no esporte amador.

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Author`s name Petr Ermilin
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