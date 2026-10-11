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Surpresa total: Clarence Seedorf assume o Corinthians em momento crítico

Desporto

Clarence Seedorf foi anunciado oficialmente como o novo técnico do Corinthians. O anúncio foi feito pelo clube e pegou o cenário esportivo de surpresa.

Кларенс Зеедорф, футболист и тренер
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Franciaio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кларенс Зеедорф, футболист и тренер

O vínculo do treinador de 50 anos com o clube do Parque São Jorge vai até dezembro de 2027. Seedorf assume o Timão em um momento delicado no Campeonato Brasileiro, com a missão imediata de afastar a equipe da zona de rebaixamento. Ele substitui Fernando Diniz, demitido após uma sequência de resultados negativos.

Este trabalho marca o retorno de Seedorf ao cargo de treinador após um hiato de 7 anos, seu último trabalho na função havia sido no comando da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019.

A estreia do novo comandante está prevista para o dia 19 de outubro, contra o Vitória, na Neo Química Arena. No clássico deste domingo contra o Palmeiras, o time foi comandado pelo interino William Batista, do Sub-20.

Antes de assumir o comando do Corinthians, Clarence Seedorf teve quatro experiências como treinador profissional. No total, ele acumulou 63 partidas, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas (um aproveitamento geral de aproximadamente 40,7%).

Após sua saída de Camarões em julho de 2019, Seedorf passou sete anos longe dos bancos de reservas. Durante esse período, ele trabalhou nos bastidores do futebol, integrando o conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB) e prestando consultoria esportiva para o Esteghlal FC, do Irã, entre 2025 e 2026.

Devido às situações de crise dos clubes que assumiu, Seedorf foca primeiro em fechar os espaços. Suas equipes costumam marcar em bloco médio/baixo para evitar ceder profundidade ao adversário.

Como grande meio-campista que foi, Seedorf valoriza a posse de bola e a construção de jogo desde a defesa, evitando ligações diretas (os famosos "chutões").

O holandês é conhecido por implementar um regime de alta exigência física e tática, cobrando muita disciplina tática e recomposição defensiva de seus atacantes.

No Corinthians, a expectativa é que ele utilize a pausa da Data FIFA para implementar o 4-2-3-1, buscando encaixar a liderança técnica de Rodrigo Garro na articulação central e potencializar a movimentação de Memphis Depay no ataque.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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