Furor no ringue: repercussão da morte de El Búho atinge toda a comunidade de lucha libre

O lutador mexicano El Hijo de Fishman foi preso no México após aplicar um golpe proibido que resultou na morte do árbitro Gerardo Germán Pineda, de 75 anos, conhecido no esporte como "El Búho".

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O trágico incidente ocorreu durante um evento de lucha libre em Mineral de la Reforma, no estado de Hidalgo.

El Hijo de Fishman aplicou em Pineda uma manobra conhecida como martinete (especificamente uma variante chamada Package Piledriver). Nesse golpe, a vítima é erguida de cabeça para baixo e arremessada contra o chão. A manobra é estritamente proibida devido ao altíssimo risco de causar lesões graves na coluna cervical.

Após o impacto, o árbitro ficou caído no ringue se contorcendo e depois permaneceu imóvel. Inicialmente, o público e a organização acreditaram que a ação fazia parte do show teatral clássico da luta livre. Além disso, a arena não possuía equipe médica de prontidão, violando as regras obrigatórias do estado de Hidalgo. Quando os paramédicos finalmente chegaram, Pineda já estava sem sinais vitais.

A Procuradoria-Geral de Justiça de Hidalgo investiga o caso como homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O local do evento foi parcialmente interditado pelas autoridades.

A reação de maior repercussão partiu de El Hijo del Santo, uma das figuras mais importantes e herdeiro da maior lenda do esporte no México. Ele defendeu publicamente El Hijo de Fishman em suas redes sociais, argumentando que o ocorrido foi uma fatalidade inerente aos esportes de contato:

"Em cima de um ringue de lucha libre ou de boxe, ninguém é responsável pela morte de um companheiro, e os árbitros são nossos companheiros. Isso é um ACIDENTE!".

Para sustentar a sua posição, ele relembrou precedentes históricos de mortes trágicas ocorridas no ringue que abalaram o país, como os casos de El Hijo del Perro Aguayo (em uma luta com Rey Mysterio) e Silver King.

A empresa El Patrón Espectáculos, responsável pela organização do evento "Deslealtades" onde a tragédia aconteceu, emitiu um comunicado oficial pedindo cautela.

A promotora expressou solidariedade com a família de "El Búho", mas ressaltou que não dará detalhes adicionais para respeitar o devido processo legal e evitar rumores que possam atrapalhar a investigação contra o lutador.

Por outro lado, a comunidade de promotores independentes acendeu um alerta, visto que o evento ocorreu em uma arena (Centro Deportivo Cultural 11 de Julio) que não contava com as permissões completas nem com ambulâncias obrigatórias no momento do ocorrido.

Muitos torcedores criticaram o fato de um árbitro de 75 anos ter sido envolvido em um golpe físico tão violento, argumentando que a integridade física de profissionais da terceira idade deveria ser preservada, sem que fossem submetidos a manobras arriscadas.

Setores da crônica esportiva mexicana e fãs exigiram publicamente que a CONADE (Comissão Nacional de Cultura Física e Esporte do México) ou os governos estaduais passem a fiscalizar e punir rigorosamente eventos que não oferecem equipes médicas de prontidão, apontando que a lucha libre virou um "espetáculo grotesco" em circuitos menores pela falta de regras rígidas.

Diversos lutadores e companheiros de profissão prestaram suas últimas homenagens a Pineda. Ele era uma figura muito querida, com quase 30 anos de carreira no ringue. Antes de se tornar um árbitro respeitado (atuando frequentemente na tradicional Arena Afición em Pachuca), ele competiu durante 15 anos como o lutador mascarado El Búho Negro II.