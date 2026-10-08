Escândalo 'Spygate': Tonda Eckert evita punição imediata por conduta imprópria

O técnico alemão Tonda Eckert, de 33 anos, recebeu uma suspensão condicional de seis semanas e uma multa de £ 28.000 (cerca de R$ 185 mil) da The FA após admitir três violações da regra E3.1 por conduta imprópria. O caso ficou amplamente conhecido no futebol inglês como o escândalo de espionagem "Spygate".
Eckert foi acusado de ordenar que analistas do Southampton FC se infiltrassem secretamente nos centros de treinamento de equipes rivais da Championship — como Middlesbrough, Ipswich Town e Oxford United — para filmar e coletar informações táticas de sessões fechadas.
O desfecho do caso trouxe punições severas para o clube, mas permitiu um alívio individual para o treinador.
O clube sofreu um enorme impacto esportivo e financeiro ao ser excluído dos play-offs de acesso à Premier League da temporada anterior. Além disso, iniciou a campanha de 2026/27 com a dedução de quatro pontos na tabela da Championship.
Como a suspensão de seis semanas foi aplicada de forma condicional (válida até o fim da temporada 2027/28), ela só será ativada se Eckert cometer uma nova infração semelhante. Com isso, o técnico escapou de um gancho imediato e continua livre para comandar o time à beira do gramado.
O proprietário do Southampton, Dragan Šolak, criticou a condução do caso pela liga (EFL), mas manteve total respaldo a Eckert, classificando-o como uma "boa pessoa que tomou decisões ruins". O próprio treinador veio a público pedir desculpas e demonstrou forte arrependimento pelo ocorrido.
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Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.