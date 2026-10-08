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Escândalo 'Spygate': Tonda Eckert evita punição imediata por conduta imprópria

Desporto

O técnico alemão Tonda Eckert, de 33 anos, recebeu uma suspensão condicional de seis semanas e uma multa de £ 28.000 (cerca de R$ 185 mil) da The FA após admitir três violações da regra E3.1 por conduta imprópria. O caso ficou amplamente conhecido no futebol inglês como o escândalo de espionagem "Spygate". 

Футбол. Стадион. Болельщики.
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Футбол. Стадион. Болельщики.

Eckert foi acusado de ordenar que analistas do Southampton FC se infiltrassem secretamente nos centros de treinamento de equipes rivais da Championship — como Middlesbrough, Ipswich Town e Oxford United — para filmar e coletar informações táticas de sessões fechadas.

O desfecho do caso trouxe punições severas para o clube, mas permitiu um alívio individual para o treinador.

O clube sofreu um enorme impacto esportivo e financeiro ao ser excluído dos play-offs de acesso à Premier League da temporada anterior. Além disso, iniciou a campanha de 2026/27 com a dedução de quatro pontos na tabela da Championship.

 Como a suspensão de seis semanas foi aplicada de forma condicional (válida até o fim da temporada 2027/28), ela só será ativada se Eckert cometer uma nova infração semelhante. Com isso, o técnico escapou de um gancho imediato e continua livre para comandar o time à beira do gramado. 

O proprietário do Southampton, Dragan Šolak, criticou a condução do caso pela liga (EFL), mas manteve total respaldo a Eckert, classificando-o como uma "boa pessoa que tomou decisões ruins". O próprio treinador veio a público pedir desculpas e demonstrou forte arrependimento pelo ocorrido.

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Author`s name Petr Ermilin
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