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Pedro Proença reúne Ronaldo e Jesus para evitar impacto no Mundial 2030

Desporto

A disputa cada vez mais renhida entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus tomou um novo rumo.
A crise começou depois de Ronaldo ter abandonado a concentração da seleção nacional durante a preparação de Portugal para a UEFA Nations League, aparentemente devido a um desentendimento com o selecionador. As tensões aumentaram depois de Ronaldo ter permanecido no banco de suplentes durante a vitória de Portugal por 2-1 sobre a Noruega, a 27 de setembro.

Криштиану Роналду
Photo: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Криштиану Роналду

O jogador de 41 anos aqueceu durante a partida, mas não entrou em campo, encerrando a sua notável sequência de jogos oficiais pela seleção desde 2008.

Jesus alegou que a decisão foi tática e relacionada com o jogo. O técnico tinha explicado anteriormente que estava a monitorizar a carga de trabalho de Ronaldo e planeava utilizá-lo, mas acabou por decidir que a partida exigia outras qualidades.

A situação complicou-se ainda mais antes da partida contra a Dinamarca. Jesus confirmou que Ronaldo provavelmente não seria titular, tendo o avançado decidido, mais tarde, abandonar a concentração da seleção após novas conversações com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF),  Pedro Proença.

Segundo consta, a Proença realizou reuniões com Ronaldo e Jesus e procura uma mediação mais ampla, uma vez que a federação quer evitar um fim abrupto da carreira internacional de Ronaldo. De acordo com o jornal português A Bola, Jesus está agora disposto a voltar a reunir-se com Ronaldo no âmbito dos esforços da FPF.
Esta disposição para se reunir representa um passo significativo, embora as diferenças subjacentes permaneçam por resolver. Ronaldo manteve-se praticamente em silêncio desde que saiu da concentração, enquanto Jesus continuou a afirmar a sua autoridade como selecionador de Portugal.

As consequências deste incidente atraíram a atenção de figuras influentes fora do futebol. Outro jornal português, o Record, noticia que a Proença está a sofrer pressões por parte de figuras políticas, líderes empresariais e círculos financeiros para resolver a situação. A mesma reportagem manifesta preocupações ainda mais sérias, sugerindo que esta disputa "poderá mesmo prejudicar" a organização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030. Esta deve ser vista como uma preocupação expressa, não como uma evidência de que a posição de Portugal como anfitrião está realmente em risco.

Portugal está programado para co-organizar o Campeonato do Mundo de 2030 com Espanha e Marrocos, e os relatórios fornecidos não indicam que a FIFA tenha ameaçado oficialmente desqualificar Portugal como anfitrião.

A razão pela qual esta questão atraiu tanta atenção é a dimensão do evento que Portugal se prepara para acolher. Uma disputa pública prolongada envolvendo o jogador mais famoso do país, o selecionador nacional e o presidente da federação pode causar problemas de reputação e comerciais, especialmente se o conflito continuar durante os preparativos para o Mundial de 2030.

O veterano de 41 anos continua a ser uma figura chave na história do futebol português, enquanto Jesus é o responsável pela preparação da seleção nacional para o próximo ciclo competitivo. Assim, Proença enfrenta uma tarefa difícil: equilibrar a autoridade do selecionador com a relação da federação com um jogador que representou Portugal durante mais de duas décadas.

Portugal já demonstrou a sua capacidade de competir sem Ronaldo, vencendo a Dinamarca por 4-2 depois de este ter abandonado a equipa. Este resultado demonstrou que a seleção nacional pode continuar a competir, mas pouco fez para alterar a rutura subjacente entre a maior estrela da equipa e o seu treinador.

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