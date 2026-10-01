Rankings de atletas em guerra: método bayesiano une listas rivais e expõe incertezas reais

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Determinar quem é o melhor atleta de uma liga costuma resultar em rankings conflitantes. Cada veículo publica sua própria lista, com jogadores que oscilam de posição ou desaparecem do topo entre uma temporada e outra. Para resolver a fragmentação dos dados, estatísticos das universidades de Rice e Cornell desenvolveram o BMRR (Bayesian Multivariate Rank Regression), um algoritmo que processa contradições em vez de apenas ignorá-las.

Олимпийские кольца у стадиона
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Олимпийские кольца у стадиона

Diferente da média aritmética simples, o BMRR utiliza um framework bayesiano hierárquico para tratar as classificações como evidências de um valor intrínseco do atleta. O sistema preenche lacunas em listas incompletas e calcula o grau de incerteza. Se a diferença de desempenho entre dois jogadores é mínima, a ferramenta indica a impossibilidade de estabelecer uma hierarquia rígida.

Validação com a Major League Baseball

O método foi testado com rankings de pré-temporada (2021-2024) do ESPN, CBS, Bleacher Report, Yahoo Sports e MLB. A amostra focou em 55 jogadores que figuraram no top 100 de todas as publicações ao menos uma vez no período.

O BMRR resolveu problemas que a média comum não comporta, como a ausência de um nome em determinada lista ou quedas bruscas por lesões, cruzando dados entre temporadas. O resultado final não é uma tabela estática, mas um mapa probabilístico com indicadores de confiança.

A análise integrou variáveis como idade, salário e WAR (Wins Above Replacement). O WAR mostrou-se o fator de maior peso para posições elevadas. A idade veio em seguida: atletas mais jovens tendem a ser melhor ranqueados, evidenciando que a mídia projeta potencial futuro além da forma atual. O salário também apresentou correlação direta com a posição no ranking.

Em 2023, o modelo posicionou no topo Shohei Ohtani, Aaron Judge, Mike Trout e Mookie Betts — todos titulares do All-Star Game, com Ohtani vencendo o MVP da Liga Americana. O caso de Ohtani ilustra a precisão do algoritmo: em 2021, apenas um dos cinco veículos o incluiu no top 100; em 2022, dois o colocaram em primeiro; e em 2024, todos o mantiveram entre os dez melhores.

Mapeamento de vieses

O BMRR também mensurou o comportamento dos avaliadores. Os rankings da MLB e da ESPN alinharam-se mais ao consenso geral. Já o Bleacher Report e o Yahoo Sports apresentaram maiores desvios; o Yahoo, especificamente, priorizou promessas jovens em detrimento de veteranos. A ferramenta não define qual lista é a "correta", mas quantifica a distância de cada fonte em relação à média do mercado.

Em simulações, o BMRR superou métodos de agregação tradicionais, especialmente em cenários de dados incompletos — situação comum quando especialistas avaliam apenas um grupo restrito de candidatos.

A lógica do método é aplicável a qualquer sistema de ranqueamento, de algoritmos de busca a priorização de dados analíticos e escolhas eleitorais. O código está disponível no GitHub para a comunidade científica.

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Author`s name Petr Ermilin
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