Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Um quarto dos ex-jogadores da NFL mortos entre 2016 e 2021 tinham Encefalopatia Traumática Crônica

Desporto

Cerca de um quarto dos ex-jogadores da National Football League (NFL) que morreram entre 2016 e 2021 apresentavam a Encefalopatia Traumática Crônica (ETC). A doença neurodegenerativa é causada por impactos repetitivos na cabeça, mas o diagnóstico definitivo só é possível por meio de exames nos tecidos cerebrais após a morte.

Neuralink имплантат
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Neuralink имплантат

Um estudo publicado no periódico The BMJ associou a gravidade da ETC às manifestações clínicas. Atletas com o quarto estágio da doença — o mais grave — apresentaram com maior frequência sintomas de demência, como perda de memória e comprometimento cognitivo, ainda em vida.

A pesquisa analisou o cérebro de 338 jogadores, parte de um grupo de 1.712 que faleceram entre 2008 e 2021 e cujos órgãos foram doados aos biobancos da Universidade de Boston, Mount Sinai e UCSF. A média de idade no momento do óbito foi de 66,5 anos. Entre os doadores, 30,8% tinham ETC no estágio IV e 59,8% haviam sido diagnosticados com demência.

Os dados indicam que a prevalência de ETC entre ex-jogadores da NFL é superior à da população geral. O estudo também registrou que pacientes com o estágio IV da patologia tiveram um risco 44% maior de desenvolver demência.

Os autores apontam limitações no estudo: a análise foi retrospectiva e dependeu de doações voluntárias de órgãos. Além disso, parte das informações sobre os sintomas veio de entrevistas com familiares, o que pode introduzir subjetividade aos relatos.

Os pesquisadores defendem que atletas atuais e futuros sejam informados sobre os riscos de impactos repetidos na cabeça. O desafio atual da medicina é desenvolver métodos para diagnosticar a ETC em pacientes vivos, permitindo a assistência precoce.

Em caso de sinais de comprometimento cognitivo ou após traumas cranianos graves, é necessária a avaliação de um neurologista ou especialista.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas
Mulher
Estilo Pammy: volume e movimento com coque alto e mechas desalinhadas
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Jardinagem
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Mais populares
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual

Do craquelado feito à mão com pigmentos cromados à volta do formato quadrado curto, a precisão técnica redefine a nostalgia.

A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Confusão britânica sobre o Perimeter: o poder do sistema de defesa da Rússia Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
últimos materiais
Um quarto dos ex-jogadores da NFL mortos entre 2016 e 2021 tinham Encefalopatia Traumática Crônica
Cabelo oleoso: como o gel e a tração transformam a falta de volume em visual polido
Adubação de outono: a função do fósforo e potássio na dormência de perenes
Flávio Bolsonaro surpreende aliados: equipe abandona exigência e entra no debate da Globo
A escolha entre pug e buldogue francês: a verdade oculta sobre a saúde deles
O detalhe técnico no elíptico que define se você continuará treinando ou desistirá
Milhões em contratos: Eni transforma a economia moçambicana com investimentos
Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.