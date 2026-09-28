Um quarto dos ex-jogadores da NFL mortos entre 2016 e 2021 tinham Encefalopatia Traumática Crônica

Cerca de um quarto dos ex-jogadores da National Football League (NFL) que morreram entre 2016 e 2021 apresentavam a Encefalopatia Traumática Crônica (ETC). A doença neurodegenerativa é causada por impactos repetitivos na cabeça, mas o diagnóstico definitivo só é possível por meio de exames nos tecidos cerebrais após a morte.

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Um estudo publicado no periódico The BMJ associou a gravidade da ETC às manifestações clínicas. Atletas com o quarto estágio da doença — o mais grave — apresentaram com maior frequência sintomas de demência, como perda de memória e comprometimento cognitivo, ainda em vida.

A pesquisa analisou o cérebro de 338 jogadores, parte de um grupo de 1.712 que faleceram entre 2008 e 2021 e cujos órgãos foram doados aos biobancos da Universidade de Boston, Mount Sinai e UCSF. A média de idade no momento do óbito foi de 66,5 anos. Entre os doadores, 30,8% tinham ETC no estágio IV e 59,8% haviam sido diagnosticados com demência.

Os dados indicam que a prevalência de ETC entre ex-jogadores da NFL é superior à da população geral. O estudo também registrou que pacientes com o estágio IV da patologia tiveram um risco 44% maior de desenvolver demência.

Os autores apontam limitações no estudo: a análise foi retrospectiva e dependeu de doações voluntárias de órgãos. Além disso, parte das informações sobre os sintomas veio de entrevistas com familiares, o que pode introduzir subjetividade aos relatos.

Os pesquisadores defendem que atletas atuais e futuros sejam informados sobre os riscos de impactos repetidos na cabeça. O desafio atual da medicina é desenvolver métodos para diagnosticar a ETC em pacientes vivos, permitindo a assistência precoce.

Em caso de sinais de comprometimento cognitivo ou após traumas cranianos graves, é necessária a avaliação de um neurologista ou especialista.