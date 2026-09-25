Torcedores em choque: punições duras atingem organizadas em Maceió

Em Maceió, torcedores envolvidos em brigas de torcidas organizadas enfrentam sanções administrativas severas estabelecidas pela Lei 7.779, regulamentada pela Prefeitura de Maceió em setembro de 2026.
Principais Punições Administrativas
• Multas financeiras: Valores que variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil para os identificados em atos de violência.
• Afastamento de estádios: Proibição de acesso a arenas e locais de jogos por um período de até cinco anos.
• Cadastro municipal: Inclusão obrigatória em um banco de dados municipal de torcedores infratores.
• Perda de benefícios: Suspensão temporária ou exclusão de programas sociais e benefícios municipais.
• Restrições adicionais: Veto temporário a determinadas oportunidades ou benefícios públicos, conforme a gravidade do ato.
Prazos e Defesa
• Os torcedores punidos têm o prazo de dez dias para apresentar um recurso administrativo.
• Durante a análise do recurso pelo órgão competente, a aplicação da penalidade fica temporariamente suspensa.
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