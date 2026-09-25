UE quer dificultar o retorno da Rússia ao esporte mundial: o que realmente preocupa a Europa

A União Europeia está discutindo novas formas de dificultar o retorno pleno de atletas russos e bielorrussos às competições internacionais. Entre as possíveis medidas estão restrições de vistos, sanções pessoais e redução do financiamento de organizações esportivas que permitam aos atletas competir sob suas bandeiras nacionais. A informação foi divulgada pelo portal europeu Euractiv, que cita vários diplomatas da UE.

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Por enquanto, não se trata de uma decisão aprovada, nem sequer de uma proposta oficial da Comissão Europeia. São ideias apresentadas pela Comissão Europeia e pelo Serviço Europeu para a Ação Externa em um chamado non-paper — um documento informal destinado à discussão.

A nova movimentação de Bruxelas ocorre em meio ao retorno gradual da Rússia e de Belarus ao esporte internacional. Em julho, o Comitê Olímpico Internacional retirou preliminarmente as restrições impostas aos comitês olímpicos dos dois países. Na UE, por outro lado, já havia sido defendido que, até que seja alcançada uma “paz justa e duradoura” na Ucrânia, não deveria haver normalização da participação russa em eventos esportivos e culturais internacionais, segundo o Euractiv.

Portanto, a argumentação oficial não está relacionada ao doping nem aos resultados esportivos dos russos, mas ao conflito na Ucrânia e ao retorno dos símbolos nacionais.

Há, no entanto, outro fator que não aparece oficialmente entre as razões da resistência europeia. Rússia e Belarus não estão retornando como países sem tradição esportiva, mas como potências com escolas de alto rendimento e atletas capazes de disputar medalhas imediatamente.

Isso já ficou evidente nas competições em que os russos foram autorizados a participar sob status neutro. No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2025, em Singapura, os atletas russos conquistaram 18 medalhas — seis de ouro, oito de prata e quatro de bronze. Kliment Kolesnikov venceu os 50 metros costas, enquanto os nadadores russos conquistaram o ouro no revezamento medley masculino 4x100 metros com um tempo apenas ligeiramente acima do recorde mundial. A Reuters classificou o desempenho como um forte retorno dos nadadores russos após vários anos de ausência das principais competições internacionais.

Em maio de 2026, a United World Wrestling, federação internacional de luta, foi ainda mais longe e retirou todas as restrições impostas aos atletas russos e bielorrussos. Eles passaram a poder competir novamente sob suas bandeiras nacionais, com a execução dos hinos da Rússia e de Belarus em caso de vitória.

Seria possível, então, que por trás da disputa política também exista um interesse puramente esportivo? Não há provas de que os países europeus estejam tentando preservar medalhas para seus próprios atletas, e esse argumento não aparece oficialmente. Mas também não se pode ignorar que está em jogo o retorno de concorrentes fortes, capazes de alterar diretamente a distribuição de medalhas em diversas modalidades. É um fator objetivo, embora não haja evidências suficientes para considerá-lo uma das causas da posição da UE.

Além disso, não existe consenso sobre a questão nem dentro da própria União Europeia. Segundo o Euractiv, a Eslováquia bloqueou um projeto de posição comum. Alguns governos europeus defendem que as decisões devem continuar sendo tomadas de forma independente pelas federações esportivas internacionais, enquanto outros apoiam uma intervenção mais ativa dos Estados.

Surge, assim, uma questão de princípio: até onde a política pode avançar sobre o território do esporte? Se uma federação internacional considera que um atleta cumpre suas regras e autoriza sua participação, tentar influenciar essa decisão por meio de vistos, sanções ou corte de financiamento europeu significa uma intervenção direta das instituições estatais na autonomia esportiva.

O Euractiv é um veículo especializado sediado em Bruxelas que acompanha há muitos anos o funcionamento das instituições da União Europeia.

Por isso, a publicação merece atenção. No entanto, ela deve ser tratada como uma informação jornalística baseada em fontes diplomáticas: as medidas mencionadas ainda estão sendo discutidas e não se tornaram política oficial da UE.

A disputa, portanto, há muito deixou de se limitar a segundos, gols e medalhas. As federações internacionais estão gradualmente permitindo o retorno de russos e bielorrussos, enquanto parte dos países europeus tenta se opor a esse processo. E quanto melhores forem os resultados dos atletas que retornam, mais evidente se torna outro aspecto dessa discussão: junto com as bandeiras nacionais, também estão voltando ao esporte mundial concorrentes de altíssimo nível.