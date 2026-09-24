Berlim desiste dos Jogos Olímpicos: por que a capital alemã não quis disputar a sede

Berlim está deixando a disputa para se tornar a candidata alemã a sediar os Jogos Olímpicos de 2036, 2040 ou 2044. Permanecem na corrida Munique e a região Reno-Ruhr, com Colônia.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Бранденбургские ворота, Берлин

A razão não é apenas financeira. Berlim foi a única entre as principais candidatas que não conseguiu confirmar o apoio à Olimpíada por meio de um referendo. Em Munique e na Renânia do Norte-Vestfália, cerca de 66% dos participantes das consultas populares apoiaram os projetos olímpicos. Em Berlim, não houve uma votação semelhante, enquanto os opositores dos Jogos recolhiam assinaturas para realizar seu próprio referendo.

A política também mudou a situação. Nas eleições de 20 de setembro, o partido A Esquerda (Die Linke) saiu vencedor, e sua candidata à prefeitura, Elif Eralp, já havia se manifestado contra a Olimpíada durante a campanha, argumentando que a cidade enfrenta atualmente problemas mais urgentes. Os Verdes também se opõem à candidatura. Depois das eleições, tornou-se muito mais difícil para os organizadores garantir apoio político ao projeto no longo prazo.

O principal debate envolve o custo dos Jogos e as prioridades da cidade. Os defensores do projeto apresentavam números atraentes: 97% das instalações esportivas necessárias já existem, a organização dos Jogos foi estimada em cerca de 4,82 bilhões de euros, enquanto as receitas esperadas chegariam a 5,24 bilhões. A previsão era obter aproximadamente 420 milhões de euros de lucro e destinar esses recursos a escolas e ao esporte de base.

Os opositores argumentam, porém, que esses cálculos não eliminam o risco de gastos adicionais. As arenas existentes precisam ser modernizadas, algumas instalações teriam de ser construídas e grandes eventos esportivos frequentemente acabam custando mais do que o previsto inicialmente. Nesse contexto, surge a questão de saber se Berlim deveria assumir novos compromissos financeiros enquanto enfrenta problemas de habitação, infraestrutura e despesas sociais.

O resultado é um paradoxo: cidades realmente disputam os Jogos Olímpicos em busca de investimentos, turismo e prestígio internacional. Mas, para uma candidatura olímpica moderna, isso já não é suficiente. O projeto precisa contar com o apoio da população e sobreviver a várias mudanças de governo municipal. É justamente essa garantia que Berlim, neste momento, não conseguiu oferecer.