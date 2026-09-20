A atleta vira “objeto de imagem” em pista: Portugal encara o desconforto e o sexismo

O equipamento desportivo feminino continua a ser um campo de batalha entre o rendimento atlético e a objetificação do corpo. Cátia Azevedo, velocista dos 400 metros que representou Portugal em Tóquio, descreve a sensação de ser mais um "objeto de imagem" do que uma atleta de mérito. A discussão, impulsionada por protestos de ginastas alemãs e jogadoras de andebol norueguesas, expõe a disparidade entre o que as mulheres vestem e o que os homens usam para competir.

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Enquanto os atletas masculinos dispõem de diversas opções — desde calções curtos a calças de lycra e camisolas de manga comprida -, o pacote de indumentária fornecido pela Federação Portuguesa de Atletismo para as mulheres resume-se, na maioria das vezes, ao "top e cueca". Este conjunto, comum em provas de velocidade e saltos, gera desconfortos que vão além da estética. Cátia aponta a vulnerabilidade em posições específicas, como nos blocos de partida, e o stress adicional provocado por zooms de câmaras e a necessidade de depilação rigorosa para evitar o julgamento público.

A pressão não termina no vestuário. A sexualização infiltra-se no discurso mediático e nas relações profissionais. Cátia relata perguntas sobre namoros e maternidade em contextos de negociação contratual, algo que não acontece com os homens. No plano público, comentários de comentadores televisivos sobre a beleza das atletas ou a escolha de ângulos fotográficos sugestivos reforçam a ideia de que a aparência é um critério de valor tão relevante quanto a marca alcançada.

Evelise Veiga, atleta do salto em comprimento e triplo salto, admite que a habituação desde a infância mascara o problema, mas reconhece que o julgamento externo é inevitável. "Só somos valorizadas como atletas quando fazemos uma marca extraordinária — até aí somos vistas como modelos do desporto", afirma. A resistência em mudar o equipamento muitas vezes nasce do medo de ser a "única diferente" e enfrentar críticas.

O sistema de regras internacionais é frequentemente usado como escudo por federações nacionais para evitar mudanças. Em 2017, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género deu razão a uma atleta portuguesa que se queixou de roupa sexualizada, mas a Federação de Andebol limitou-se a alegar que seguia as normas europeias.

Esta imposição de vestuário reduzido reflete uma dinâmica de controlo do corpo feminino. A socióloga Virgínia Ferreira, da Universidade de Coimbra, explica que a representação do desporto feminino na imprensa mal evoluiu em duas décadas, mantendo o foco na beleza dos corpos porque "o sexo vende". A força muscular feminina é, por vezes, vista como "suspeita" ou excessivamente masculina, levando a que uniformes sexualizados funcionem como uma compensação para reafirmar a feminilidade heteronormativa.

Exemplos globais mostram a persistência desta lógica: de Sepp Blatter, que sugeriu calções mais curtos no futebol feminino para atrair público, a tentativas da Associação Internacional de Boxe de impor saias às pugilistas. A mudança real parece ocorrer mais rapidamente quando motivada por questões religiosas do que por conforto ou dignidade das atletas.

O debate atual, porém, indica que a tolerância para a objetificação está a diminuir. A indignação nas redes sociais perante comentários sexistas e a coragem de atletas que optam por bodies completos mostram que a prioridade está a deslocar-se da imagem para a autonomia e o bem-estar de quem compete.