LALIGA e MultiChoice coordenam fiscalização em 50 países contra pirataria

MultiChoice e LALIGA assinam acordo para combater pirataria em 50 países

A MultiChoice, do grupo CANAL+, e a LALIGA firmaram, na sexta-feira (11 de Setembro de 2026), um acordo estratégico para combater a distribuição ilegal de conteúdos desportivos. A iniciativa abrange cerca de 50 países, com foco na Europa, África Subsaariana e Haiti.

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O acordo estabelece a partilha de informações estratégicas e a coordenação de ações de fiscalização para acelerar a interrupção de redes de distribuição ilegal. As duas entidades pretendem combinar capacidades tecnológicas e de aplicação da lei para proteger o modelo de financiamento do desporto e os direitos audiovisuais.

Impacto financeiro e riscos ao consumidor

Segundo as organizações, as transmissões ilegais retiram recursos essenciais ao ecossistema desportivo, afetando a manutenção de academias de jovens atletas, o apoio a clubes e o investimento na produção audiovisual.

Além do prejuízo económico, o acordo destaca os riscos para o utilizador final. O acesso a serviços ilegais expõe os consumidores a fraudes, malware e roubo de dados pessoais.

Posicionamentos institucionais

Maxime Saada, CEO da CANAL+, afirmou que a escala da parceria reflete a importância estratégica do combate à pirataria, sublinhando que a prática prejudica todo o setor audiovisual e criativo.

Por sua vez, Javier Tebas, Presidente da LALIGA, referiu que nenhuma organização consegue enfrentar o problema isoladamente, sendo a união de tecnologia e inteligência operacional a via para salvaguardar os investimentos dos clubes e operadores de transmissão.

Contexto das entidades