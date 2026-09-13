Futebol feminino em Portugal: número de jogadoras profissionais quase duplica em cinco anos

O futebol feminino em Portugal regista uma mudança estrutural no seu modelo de emprego. Para a temporada 2026/27 da Liga BPI, 57,2% das atletas inscritas — 236 de um total de 412 — já possuem estatuto de profissional. O número de jogadoras que vivem exclusivamente da modalidade quase duplicou em cinco anos: em 2021/22, apenas 125 atletas tinham contrato de trabalho.

Photo: commons.wikimedia.org by Steindy (обсуждение) 14:03, 12 November 2015 (UTC), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мячи

A profissionalização não é uniforme entre os clubes. O Sporting lidera em volume, com 34 atletas profissionais e 22 amadoras. O Benfica, atual campeão, apresenta a maior taxa de profissionalização do plantel, com 29 contratualizadas e apenas três amadoras. No outro extremo, clubes como o Sp. Braga, Rio Ave e Valadares Gaia ainda mantêm a maioria das suas jogadoras sob estatuto amador.

Este salto reflete-se também na base da modalidade. Entre a época 2018/19 e a atual, o número de praticantes subiu de 5.584 para 13.873, enquanto o número de clubes com secção feminina saltou de 209 para 420. Para sustentar este crescimento, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) destinou um investimento de 23 milhões de euros no seu Plano Estratégico para 2025-2029.

A evolução do jogo forçou a discussão sobre a remuneração. Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, defende que a exigência técnica do campeonato já é incompatível com o amadorismo. O Sindicato prepara a implementação de um Acordo Coletivo de Trabalho para a próxima época, que fixaria o salário mínimo da profissão em 1.380 euros, valor significativamente superior aos 920 euros do salário mínimo nacional aplicável na ausência de acordo.

No plano desportivo, a Liga BPI inicia a nova temporada com a estreia do FC Porto, o último dos "grandes" a entrar na competição. O Benfica tenta o seu sétimo título consecutivo, num campeonato que, ao longo de dez anos, reduziu o seu número de participantes de 14 para 10 equipas para elevar a competitividade. Destes dez anos, apenas três clubes fundadores permanecem na elite: Sporting, Sp. Braga e Valadares Gaia.

O calendário de abertura começa este sábado, com destaque para o duelo entre Valadares Gaia e FC Porto (17h00) e o jogo do campeão Benfica contra o Racing Power (20h30). No domingo, encerra a jornada com o Torreense — que vem de um triplete histórico — a enfrentar o Rio Ave.

Distribuição de Atletas (Profissionais vs Amadoras):

Sporting: 34-22

Benfica: 29-3

Racing Power: 21-5

Torreense: 26-19

Vit. Guimarães: 23-16

FC Porto: 23-22

Marítimo: 16-12

Valadares Gaia: 15-17

Rio Ave: 17-24

Sp. Braga: 32-36