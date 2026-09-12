Uma janela de verão explodiu: o futebol feminino entrou numa nova era milionária

O mercado de transferências do futebol feminino atingiu um patamar inédito no fechamento da janela de verão de 2026. Os investimentos totais superaram os 25 milhões de euros, valor que representa mais do dobro do registrado no verão de 2025, conforme aponta o relatório International Transfer Snapshot.

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O recorde histórico de contratação foi estabelecido no dia 10 de setembro, com a tanzaniana Clara Luvanga tornando-se a jogadora mais cara da história da modalidade. O movimento reflete a tendência de alta nos valores, especialmente em mercados como Estados Unidos, Inglaterra e Espanha, onde se concentram os maiores gastos. Um detalhe relevante da temporada 2026/27 é que as cinco atletas mais valiosas são todas atacantes.

Jogadora Valor Transferência Clara Luvanga 1,7 milhão € Al Nassr $\rightarrow$ Washington Spirit Felicia Schröder 1,5 milhão € BK Häcken $\rightarrow$ Real Madrid Kerolin 1,5 milhão € Manchester City $\rightarrow$ Barcelona

Destaques e recordes individuais

Aos 21 anos, Clara Luvanga superou a marca anterior de 1,65 milhão de euros, estabelecida em 2025 por Grace Geyoro na mudança do PSG para o London City Lionesses. Outro marco foi atingido por Felicia Schröder, de 19 anos, que se tornou a atleta mais jovem a ultrapassar a barreira de 1 milhão de euros ao assinar com o Real Madrid.

A brasileira Kerolin, de 26 anos, também integra o topo da lista com a transferência do Manchester City para o Barcelona. Embora os clubes não tenham divulgado oficialmente a cifra, o valor estimado de 1,5 milhão de euros a coloca entre as jogadoras mais caras da história, superando nomes como Lizbeth Ovalle (1,3 milhão €) e Olivia Smith (1,27 milhão €).

Fechando o grupo das transferências milionárias do verão, a francesa Melvine Malard, de 26 anos, mudou-se do Manchester United para o Chelsea por 1 milhão de euros.

Movimentações abaixo de 1 milhão de euros

No patamar seguinte, Kadidiatou Diani (31 anos) transferiu-se do PSG para o London City Lionesses por aproximadamente 800 mil euros. Já Jameese Joseph, americana, foi contratada pelo Utah Royals FC vinda do Chicago Stars FC por 840 mil dólares (cerca de 725 mil euros).

O volume de gastos também incluiu a luso-francesa Elisa de Almeida, cujo passe foi adquirido pelo Arsenal por 600 mil euros, garantindo sua posição no top-10 do mercado da temporada 2026/27.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).