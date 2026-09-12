Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Uma janela de verão explodiu: o futebol feminino entrou numa nova era milionária

Desporto

O mercado de transferências do futebol feminino atingiu um patamar inédito no fechamento da janela de verão de 2026. Os investimentos totais superaram os 25 milhões de euros, valor que representa mais do dobro do registrado no verão de 2025, conforme aponta o relatório International Transfer Snapshot.

Деньги за спорт
Photo: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деньги за спорт

O recorde histórico de contratação foi estabelecido no dia 10 de setembro, com a tanzaniana Clara Luvanga tornando-se a jogadora mais cara da história da modalidade. O movimento reflete a tendência de alta nos valores, especialmente em mercados como Estados Unidos, Inglaterra e Espanha, onde se concentram os maiores gastos. Um detalhe relevante da temporada 2026/27 é que as cinco atletas mais valiosas são todas atacantes.

Jogadora Valor Transferência
Clara Luvanga 1,7 milhão € Al Nassr $\rightarrow$ Washington Spirit
Felicia Schröder 1,5 milhão € BK Häcken $\rightarrow$ Real Madrid
Kerolin 1,5 milhão € Manchester City $\rightarrow$ Barcelona

Destaques e recordes individuais

Aos 21 anos, Clara Luvanga superou a marca anterior de 1,65 milhão de euros, estabelecida em 2025 por Grace Geyoro na mudança do PSG para o London City Lionesses. Outro marco foi atingido por Felicia Schröder, de 19 anos, que se tornou a atleta mais jovem a ultrapassar a barreira de 1 milhão de euros ao assinar com o Real Madrid.

A brasileira Kerolin, de 26 anos, também integra o topo da lista com a transferência do Manchester City para o Barcelona. Embora os clubes não tenham divulgado oficialmente a cifra, o valor estimado de 1,5 milhão de euros a coloca entre as jogadoras mais caras da história, superando nomes como Lizbeth Ovalle (1,3 milhão €) e Olivia Smith (1,27 milhão €).

Fechando o grupo das transferências milionárias do verão, a francesa Melvine Malard, de 26 anos, mudou-se do Manchester United para o Chelsea por 1 milhão de euros.

Movimentações abaixo de 1 milhão de euros

No patamar seguinte, Kadidiatou Diani (31 anos) transferiu-se do PSG para o London City Lionesses por aproximadamente 800 mil euros. Já Jameese Joseph, americana, foi contratada pelo Utah Royals FC vinda do Chicago Stars FC por 840 mil dólares (cerca de 725 mil euros).

O volume de gastos também incluiu a luso-francesa Elisa de Almeida, cujo passe foi adquirido pelo Arsenal por 600 mil euros, garantindo sua posição no top-10 do mercado da temporada 2026/27.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Mulher
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Uso de purê de abóbora garante massa macia e crosta crocante em pãezinhos fritos
Receitas e Culinária
Uso de purê de abóbora garante massa macia e crosta crocante em pãezinhos fritos
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Mulher
Tendências de cabelo para 2026 trazem de volta a elegância dos anos 90
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
Análise de DNA reconstrói aparência e fisiologia de Gregor Mendel
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Maquiagem de salão: o erro na aplicação que inutiliza seu rímel favorito em poucos dias
Maquiagem de salão: o erro na aplicação que inutiliza seu rímel favorito em poucos dias
últimos materiais
Cardio e músculos: o erro que faz o corpo travar a recuperação
Novo sistema de água em Muatimamba transforma a vida de milhares de pessoas
Gasóleo virou armadilha em Portugal: a margem dos revendedores está a ruir na prática
Insônia após os 65 anos: quando o tratamento pode impactar a idade biológica
Caminhada lenta versus rápida: o impacto no risco de morte prematura
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Barreiras comerciais e falhas logísticas: Modi propõe nova ordem no comércio global
Montenegro fala em perda de qualidade no ensino e detalha medidas em Setúbal
Rota para a Europa muda? Marrocos registra queda em tentativas de migração ilegal
Técnica de pré-cozimento de 5 minutos preserva a estrutura da batata
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.