Liga dos Campeões retorna com FC Porto contra Manchester City no Dragão

Após dois anos de ausência, o FC Porto retorna à Liga dos Campeões enfrentando o Manchester City nesta terça-feira, 8 de setembro, no Estádio do Dragão. O confronto marca a primeira jornada da fase de liga da temporada 2026/27 e coloca frente a frente duas realidades financeiras distintas: enquanto o elenco do clube português é avaliado em 464,8 milhões de euros, o City investiu mais de 500 milhões de euros apenas em reforços neste verão.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Спортивный стадион с участниками соревнований

O técnico Francesco Farioli, que faz sua estreia pessoal na competição aos 37 anos, destacou a complexidade do adversário, agora sob o comando de Enzo Maresca. Farioli enfatizou que, embora o Manchester City possua qualidade individual e organização, o fator casa no Dragão pode proporcionar um resultado inesperado. O treinador pontuou que a equipe possui preparo físico para enfrentar a intensidade do jogo, apesar de a transição do campeonato nacional para a Champions exigir ajustes táticos nos treinos.

Posição atribuída: Segundo o técnico Francesco Farioli, a chave para a partida será a capacidade de execução das tarefas individuais e a abordagem tática para dificultar a atuação do City.

Desfalques e reforços no elenco

O FC Porto não contará com Bednarek e Froholdt. O atacante Samu retornou aos treinamentos após lesão sofrida na temporada passada, mas Farioli alertou que o atleta ainda precisará de algumas semanas antes de estar apto a jogar.

Já o Manchester City chega com mudanças significativas em seu plantel. O clube contratou Enzo Fernández, ex-Chelsea, por 145 milhões de euros. A equipe mantém os portugueses Rúben Dias e Matheus Nunes, porém perdeu Rodri, que foi para o Barcelona, e Bernardo Silva, transferido para o Real Madrid.

Impacto financeiro e perspectivas

A presença na competição representa um salto financeiro para o FC Porto. Apenas pela participação, o clube garantiu cerca de 43 milhões de euros, valor superior à receita total obtida na última edição da Liga Europa, onde a equipe chegou às semifinais. Para a fase atual, cada vitória rende 2,1 milhões de euros e cada empate 700 mil euros.

Indicador Valor / Detalhe Valor do elenco do FC Porto (Transfermarket) 464,8 milhões de euros Investimento do City no verão Mais de 500 milhões de euros Receita garantida por participação (Porto/Sporting) Aproximadamente 43 milhões de euros

Visão do capitão Diogo Costa

O goleiro e capitão Diogo Costa, um dos mais valorizados do mundo na posição, destacou que a Champions League não permite margens para erro, pois qualquer falha individual tende a ser punida severamente. Sobre enfrentar Erling Haaland, Costa afirmou que, embora o atacante exija atenção redobrada, a preparação técnica e o estudo de vídeo foram rigorosos, independentemente do nível do adversário.

O torneio, que conta com 36 equipes, terá sua final no dia 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madrid. Além do FC Porto, o Sporting é o outro representante português na competição.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).