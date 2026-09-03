Atletas russos no esqui e snowboard: as novas regras para a temporada 2026/27

A Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS) autorizou a participação de atletas russos nas competições da temporada 2026/27. O grupo competirá sob status neutro.

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O ministro do Esporte da Rússia, Mikhail Degtyarev, informou que as verificações adicionais, antes obrigatórias para os esportistas russos, foram canceladas. A mudança de postura da FIS coincide com a troca de comando na organização, ocorrida em junho, quando o advogado Alexander Ospelt assumiu a presidência.

O uso de símbolos nacionais permanece proibido. Segundo Degtyarev, o objetivo do órgão governamental é retomar a presença dos esquiadores e snowboarders em eventos internacionais com a bandeira e o hino do país. Ajustes semelhantes nos critérios de admissão já haviam sido implementados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Para atletas que retornam aos ciclos internacionais, o foco técnico recai sobre a resistência funcional e a preparação de força específica. Nas modalidades de esqui e snowboard, a prioridade é o condicionamento cardiovascular e o fortalecimento dos músculos estabilizadores.

O treinador de treinamento funcional Maksim Egorov indica que, após longos períodos sem prática competitiva, o treino deve priorizar intervalos de alta intensidade. A metodologia visa simular o ritmo de prova e acelerar a adaptação do organismo às cargas de nível profissional.

Diretrizes de treino:

Base aeróbica: corridas de longa distância e imitação do movimento de esqui para elevar o VO2 máx.

corridas de longa distância e imitação do movimento de esqui para elevar o VO2 máx. Resistência de força: exercícios com peso corporal e sobrecargas em regime de múltiplas repetições.

exercícios com peso corporal e sobrecargas em regime de múltiplas repetições. Propriocepção: uso de balance boards para aprimorar a coordenação no snowboard.