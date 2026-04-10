Governo de Angola e Federação de Futebol: Acordo por Igualdade de Gênero

Governo de Angola e Federação de Futebol: Acordo por Igualdade de Gênero

Photo: Own work by Zakarie Faibis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Матч ПСЖ

Imagem: Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher de Angola

O Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) do governo angolano e a Federação Angolana de Futebol (FAF) assinaram, na última segunda-feira (30) na sede do MASFAMU, em Luanda, um acordo de cooperação com o intuito de promover igualdade de gênero.

O acordo também visa fortalecer a parceria entre ambas as instituições no trabalho em prol de desenvolver, através do esporte, programas pela inclusão social, o bem-estar das famílias e a valorização da mulher

Fernanda António, secretária-geral da FAF, considerou ser fundamental a articulação entre os programas de ambas as instituições, afirmando ainda que esta cooperação permitirá fortalecer ações conjuntas orientadas para a Educação, no âmbito esportivo e social.