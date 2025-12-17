Molde do Campeonato Alagoano de Futebol 2026

Prevista para ter início em 10 de janeiro, a Série A do Campeonato Alagoano contará em 2026 com oito times: ASA, Coruripe, CRB, Cruzeiro, CSA, CSE, Murici e Penedense.
O formato do campeonato para o ano que vem foi definido da seguinte maneira: uma primeira fase em que os oito times se enfrentarão entre si em turno único, semifinais com os quatro melhores colocados da primeira fase em jogos de ida e volta, e final também em ida e volta com a decisão marcada para os dias 28.2 e 7.3.
O time que terminar a fase de classificação em último lugar, será rebaixado para a Segunda Divisão.
A abertura da competição terá o que a Federação Alagoana de Futebol qualifica como o Jogo dos Campeões, “um presente ao torcedor”: o CRB, atual campeão, enfrentará o CSE, campeão da Copa Alagoas, no dia 10, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
O campeão, o vice e o terceiro colocado garantem vaga na Copa do Brasil de 2027, assim como o campeão da Copa Alagoas.
Garantem lugar na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027 o campeão e o vice, mas se um desses times já tiver calendário no torneio nacional, as vagas vão para o terceiro colocado, e assim sucessivamente.
As vagas na Copa do Nordeste dependem da CBF, mas muito provavelmente serão reservadas também ao campeão e ao vice.
A seguir, a tabela completa de jogos do Campeonato Alagoano de 2026:
RODADA 1
10/01 – 16h | CRB x CSE | Rei Pelé – Maceió
10/01 – 16h | Penedense x Cruzeiro | Alfredo Leahy – Penedo
10/01 – 17h | ASA x Murici | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca
11/01 – 17h | CSA x Coruripe | Rei Pelé – Maceió
RODADA 2
14/01 – 19h | Coruripe x CSE | Gerson Amaral – Coruripe
14/01 – 20h | CSA x Penedense | Rei Pelé – Maceió
14/01 – 20h | Cruzeiro x ASA | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca
15/01 – 20h | CRB x Murici | Rei Pelé – Maceió
RODADA 3
17/01 – 16h | ASA x CSA | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca
18/01 – 16h | CSE x Cruzeiro | Juca Sampaio – Palmeira
18/01 – 16h | Murici x Coruripe | José Gomes da Costa – Murici
18/01 – 16h | Penedense x CRB | Alfredo Leahy – Penedo
RODADA 4
21/01 – 19h | Penedense x CSE | Alfredo Leahy – Penedo
21/01 – 19h | Murici x CSA | José Gomes da Costa – Murici
21/01 – 20h | CRB x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió
21/01 – 20h | ASA x Coruripe | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca
RODADA 5 (RODADA DOS CLÁSSICOS)
24/01 – 16h | CSA x CRB | Rei Pelé – Maceió
24/01 – 16h | Cruzeiro x Murici | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca
24/01 – 19h | Coruripe x Penedense | Gerson Amaral – Coruripe
25/01 – 16h | CSE x ASA | Juca Sampaio – Palmeira dos Índios
RODADA 6
31/01 – 16h | CRB x ASA | Rei Pelé – Maceió
31/01 – 16h | Cruzeiro x Coruripe | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca
01/02 – 16h | Penedense x Murici | Alfredo Leahy – Penedo
01/02 – 16h | CSE x CSA | Juca Sampaio – Palmeira dos Índios
RODADA 7
07/02 – 16h | CSA x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió
07/02 – 16h | Murici x CSE | José Gomes da Costa – Murici
07/02 – 16h | ASA x Penedense | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca
07/02 – 16h | Coruripe x CRB | Gerson Amaral – Coruripe
SEMIFINAIS (IDA E VOLTA)
Ida: 14/02 ou 15/02 – horários a definir
Volta: 21/02 ou 22/02 – horários a definir
FINAL
28/02 – 16h | Jogo de Ida
07/03 – 16h | Jogo de Volta
Disputado por 16 equipes nos últimos anos, o torneio da região nordeste brasileira terá 20 clubes a partir de 2026.