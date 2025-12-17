Molde do Campeonato Alagoano de Futebol 2026

Prevista para ter início em 10 de janeiro, a Série A do Campeonato Alagoano contará em 2026 com oito times: ASA, Coruripe, CRB, Cruzeiro, CSA, CSE, Murici e Penedense.

O formato do campeonato para o ano que vem foi definido da seguinte maneira: uma primeira fase em que os oito times se enfrentarão entre si em turno único, semifinais com os quatro melhores colocados da primeira fase em jogos de ida e volta, e final também em ida e volta com a decisão marcada para os dias 28.2 e 7.3.

O time que terminar a fase de classificação em último lugar, será rebaixado para a Segunda Divisão.

A abertura da competição terá o que a Federação Alagoana de Futebol qualifica como o Jogo dos Campeões, “um presente ao torcedor”: o CRB, atual campeão, enfrentará o CSE, campeão da Copa Alagoas, no dia 10, às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O campeão, o vice e o terceiro colocado garantem vaga na Copa do Brasil de 2027, assim como o campeão da Copa Alagoas.

Garantem lugar na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027 o campeão e o vice, mas se um desses times já tiver calendário no torneio nacional, as vagas vão para o terceiro colocado, e assim sucessivamente.

As vagas na Copa do Nordeste dependem da CBF, mas muito provavelmente serão reservadas também ao campeão e ao vice.

A seguir, a tabela completa de jogos do Campeonato Alagoano de 2026:

RODADA 1

10/01 – 16h | CRB x CSE | Rei Pelé – Maceió

10/01 – 16h | Penedense x Cruzeiro | Alfredo Leahy – Penedo

10/01 – 17h | ASA x Murici | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca

11/01 – 17h | CSA x Coruripe | Rei Pelé – Maceió

RODADA 2

14/01 – 19h | Coruripe x CSE | Gerson Amaral – Coruripe

14/01 – 20h | CSA x Penedense | Rei Pelé – Maceió

14/01 – 20h | Cruzeiro x ASA | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca

15/01 – 20h | CRB x Murici | Rei Pelé – Maceió

RODADA 3

17/01 – 16h | ASA x CSA | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca

18/01 – 16h | CSE x Cruzeiro | Juca Sampaio – Palmeira

18/01 – 16h | Murici x Coruripe | José Gomes da Costa – Murici

18/01 – 16h | Penedense x CRB | Alfredo Leahy – Penedo

RODADA 4

21/01 – 19h | Penedense x CSE | Alfredo Leahy – Penedo

21/01 – 19h | Murici x CSA | José Gomes da Costa – Murici

21/01 – 20h | CRB x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió

21/01 – 20h | ASA x Coruripe | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca

RODADA 5 (RODADA DOS CLÁSSICOS)

24/01 – 16h | CSA x CRB | Rei Pelé – Maceió

24/01 – 16h | Cruzeiro x Murici | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca

24/01 – 19h | Coruripe x Penedense | Gerson Amaral – Coruripe

25/01 – 16h | CSE x ASA | Juca Sampaio – Palmeira dos Índios

RODADA 6

31/01 – 16h | CRB x ASA | Rei Pelé – Maceió

31/01 – 16h | Cruzeiro x Coruripe | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca

01/02 – 16h | Penedense x Murici | Alfredo Leahy – Penedo

01/02 – 16h | CSE x CSA | Juca Sampaio – Palmeira dos Índios

RODADA 7

07/02 – 16h | CSA x Cruzeiro | Rei Pelé – Maceió

07/02 – 16h | Murici x CSE | José Gomes da Costa – Murici

07/02 – 16h | ASA x Penedense | Coaracy da Mata Fonseca – Arapiraca

07/02 – 16h | Coruripe x CRB | Gerson Amaral – Coruripe

SEMIFINAIS (IDA E VOLTA)

Ida: 14/02 ou 15/02 – horários a definir

Volta: 21/02 ou 22/02 – horários a definir

FINAL

28/02 – 16h | Jogo de Ida

07/03 – 16h | Jogo de Volta