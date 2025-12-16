Copa do Nordeste: Novo Formato para 2026

Copa do Nordeste: Novo Formato para 2026

Photo: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Disputado por 16 equipes nos últimos anos, o torneio da região nordeste brasileira terá 20 clubes a partir de 2026.

As equipes serão divididas em quatro grupos de cinco times. Os times do grupo A enfrentarão os do grupo B em turno único, e vice-versa. O mesmo acontecerá para as equipes dos grupos C e D. Os clássicos locais serão preservados na primeira fase.

Após as cinco rodadas da fase de grupos, os dois melhores de cada um deles avançam para as quartas de final a serem realizadas em jogo único. Semifinais e final ocorrerão com jogos de ida e volta.

A seguir, cada fase da Copa do Nordeste 2026:

1ª fase: quatro grupos de cinco equipes em turno único fora do grupo (A x B, C x D); os dois melhores de cada grupo classificam-se ao playoff;

Quartas de final: os oitos classificados da primeira fase serão divididos em quatro chaves, definidas em jogo único;

Semifinais: os quatro classificados são divididos em duas chaves, e enfrentam-se em jogos de ida e volta

Final: definida em jogos de ida e volta

Vagas para a Copa do Brasil 2026:

Os campeões e vice-campeões de cada estadual nordestino garantem vaga no torneio. Ceará e Bahia têm uma vaga a mais, por conta do Ranking Nacional de Federações.

Vagas para a Copa do Nordeste 2026:

9 campeões estaduais;

9 vice-campeões estaduais;

2 vagas adicionais para as melhores Federações (Ceará e Bahia) através do Ranking Nacional de Clubes de 2026.