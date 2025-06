Esqueça os abdominais: treino de 10 minutos fortalece o core e o assoalho pélvico

Treino rápido ativa o abdômen e protege a lombar — sem nenhum abdominal

Quando falamos em fortalecer o abdômen, a maioria das pessoas pensa em abdominais tradicionais. No entanto, esses exercícios nem sempre são os mais seguros — e há alternativas muito mais eficazes.

Treinos focados no core e no assoalho pélvico podem melhorar o equilíbrio, prevenir dores nas costas e promover mais estabilidade para o corpo todo. E o melhor: com apenas 10 minutos por dia.

Segundo esta recomendação publicada no site Tom’s Guide, é possível fortalecer toda a região central do corpo com movimentos seguros, sem impactos nocivos.

Exercícios que substituem os abdominais

Exercício Trabalha o quê Por que é melhor Prancha (plank) Core, costas, assoalho pélvico Sem tensão na lombar ou pescoço Ponte (glute bridge) Glúteos e abdômen Ativa o centro com apoio Cão-pássaro (bird-dog) Equilíbrio e musculatura profunda Fortalece com controle Dead bug Coordenação e estabilidade Seguro e funcional

Mitos e verdades

Mito: Abdominais são essenciais para definir o abdômen

Verdade: Exercícios funcionais são mais eficazes e seguros.

Abdominais são essenciais para definir o abdômen Exercícios funcionais são mais eficazes e seguros. Mito: Prancha só trabalha resistência

Verdade: Também ativa músculos profundos e o assoalho pélvico.

Perguntas frequentes

Por que treinar o assoalho pélvico?

Porque ele estabiliza o tronco, sustenta os órgãos e previne disfunções.

Porque ele estabiliza o tronco, sustenta os órgãos e previne disfunções. Com que frequência fazer esse treino?

De 3 a 5 vezes por semana, como parte da rotina.

Quem mais se beneficia

Mulheres no pós-parto

Pessoas com trabalho sedentário

Idosos que buscam mais equilíbrio

Quem tem dor na lombar ou não pode fazer abdominais

Um core forte não depende de abdominais exaustivos. Com consciência e os movimentos certos, você fortalece seu corpo de forma completa — e segura.