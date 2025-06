Barriga mais lisa com 3 exercícios simples — e nenhum deles é abdominal tradicional

Veja como deixar o abdômen mais firme sem academia e sem impacto nas costas

Quer reduzir a barriga, mas sem fazer aqueles abdominais cansativos ou precisar de equipamentos? Existem exercícios simples que trabalham o abdômen de forma eficaz — e que qualquer pessoa pode começar ainda hoje.

Photo: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на кровати

O segredo está em ativar os músculos profundos do core com movimentos que exigem controle, não velocidade. Com apenas 10 minutos por dia, já é possível notar mudanças em poucas semanas.

E o melhor: você pode fazer tudo em casa, sem impacto nas costas nem necessidade de academia. E com atenção à respiração e postura, os resultados aparecem mais rápido do que você imagina.

Segundo este guia publicado pela Pravda.ru, o treino para barriga lisa pode ser mais leve do que parece — se feito com consistência e técnica correta.

3 exercícios eficazes para o abdômen

Exercício Onde atua Duração mínima Prancha Core completo 30 segundos por série Vácuo abdominal Profundo transverso 3x15 segundos Elevação de pernas Infra abdominal 10 a 15 repetições

Erros comuns — e o que fazer no lugar

Erro: fazer abdominais todos os dias

Alternativa: 3 vezes por semana + boa alimentação

fazer abdominais todos os dias 3 vezes por semana + boa alimentação Erro: exagerar nas repetições

Alternativa: técnica correta importa mais que número

FAQ — dúvidas de quem está começando

Posso fazer deitado? Sim! O vácuo abdominal é feito deitado e é muito eficaz

Sim! O vácuo abdominal é feito deitado e é muito eficaz Tenho dor nas costas, é seguro? Prancha e vácuo são seguros se feitos com boa postura

Prancha e vácuo são seguros se feitos com boa postura Preciso mudar a alimentação? Sim — barriga lisa depende 70% da dieta

Curiosamente, o exercício do “vácuo abdominal” é usado desde os anos 60 por fisiculturistas — e até hoje é uma das técnicas mais recomendadas para fortalecer o abdômen interno.