Zero Training: o método japonês de emagrecimento sem esforço físico intenso

Zero Training: técnica japonesa promete reduzir cintura e melhorar postura sem impacto

Perder peso sem treinos intensos? É isso que propõe o Zero Training, método japonês que ganhou fama ao prometer redução de medidas com apenas 5 minutos por dia — e sem sair do chão.

Photo: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает ягодичный мостик

A técnica combina respiração controlada, alinhamento postural e alongamentos suaves, com foco em “resetar” a posição natural do corpo — especialmente a coluna e o quadril.

Segundo seus criadores, muitas dores nas costas, barriga saliente e tensão no pescoço estão ligadas à má postura, e não ao excesso de peso em si.

De acordo com matéria do portal Pravda, o método foi desenvolvido por Tomomi Ishimura, ex-aeromoça que sofria com dores crônicas e má postura devido ao trabalho.

Como funciona o Zero Training

Deitado no chão, com toalhas enroladas sob o pescoço, costas e joelhos;

Respiração profunda e abdominal por cerca de 5 minutos;

Foco no alinhamento do eixo corporal e relaxamento muscular;

Sem movimentos bruscos ou repetição intensa.

Benefícios relatados

Redução de cintura e inchaço abdominal;

Melhora na postura e respiração;

Alívio de dores lombares e cervicais;

Sensação de relaxamento e leveza.

Aliás, às vezes o que falta não é esforço — é realinhamento. E o Zero Training aposta exatamente nisso.