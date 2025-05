Caminhar queima gordura — mas será que também fortalece os músculos?

A caminhada é, sem dúvida, uma das atividades físicas mais populares do mundo. Mas afinal: ela só serve para queimar gordura ou também pode fortalecer os músculos? A resposta, segundo especialistas ouvidos pela revista GQ, é mais complexa (e animadora) do que parece.

Photo: commons.wikimedia.org by Danka & Peter dankapeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Sim, caminhada queima gordura — e de forma inteligente

Uma hora de caminhada a ritmo moderado pode queimar entre 250 e 350 calorias, dependendo do peso e do terreno. Além disso, como se trata de atividade aeróbica de baixo impacto, ela ativa o metabolismo sem agredir as articulações, sendo ideal para iniciantes e pessoas com sobrepeso.

Mas e os músculos, eles também se beneficiam?

Sim — embora de forma diferente do que uma musculação tradicional. A caminhada estimula principalmente:

músculos das pernas (quadríceps, panturrilhas, isquiotibiais);

glúteos e músculos do core (abdômen e lombar);

estabilizadores da postura, especialmente em terrenos irregulares.

O resultado é mais resistência, coordenação e força funcional. Caminhadas em subidas, com mochila ou bastões, potencializam ainda mais esses efeitos.

Dicas para turbinar sua caminhada

Estabeleça ritmo firme: pelo menos 6 km/h ou o suficiente para dificultar a fala;

Faça sessões de 30 a 60 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana;

Inclua subidas, escadas ou circuitos com desníveis no trajeto;

Use calçados adequados e cuide da postura (ombros relaxados, braços ativos);

Finalize com alongamento leve para evitar rigidez muscular.

Caminhar é exercício completo para corpo e mente

Além dos benefícios físicos, a caminhada melhora o humor, reduz o estresse e aumenta a concentração. É também excelente para dormir melhor e manter a saúde cardiovascular em dia.

Portanto, a caminhada pode, sim, ajudar a definir o corpo e melhorar a forma física — especialmente quando feita com frequência, boa técnica e intenção.