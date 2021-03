Milhões de obras culturais comprometidas na Ibero-América

Bogotá, 30 mar (Prensa Latina) A pandemia Covid-19 comprometeu quase três milhões de empregos no setor cultural dos países ibero-americanos, reconhece hoje um estudo regional realizado em três fases por instituições internacionais.

De acordo com a investigação, metade das empresas do setor teve queda nas vendas e, no caso dos chamados autônomos, a redução de renda foi de quase dois terços.



Os resultados mostraram que a criação de valor econômico do setor cultural registrou queda de 14% no segundo semestre de 2020, em relação a igual período do ano anterior, e lembrou que as indústrias criativas ocupam entre 2 e 4% do PIB na área.



Outros dados alertam que até junho o cancelamento das atividades atingiu 83% dos espaços culturais, impactou mais de dois mil cinemas, seis mil teatros, sete mil museus, cerca de 22 mil bibliotecas e onze mil centros culturais dessas nações.



A pesquisa incluiu dados econômicos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru, Paraguai e Uruguai e as conclusões de uma pesquisa aplicada a mais de seis mil trabalhadores e empresários culturais.



