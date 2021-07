A escritora ucraniana Larisa Nitsoy iniciou um escândalo com os jogadores da seleção ucraniana. A mulher, que é conhecida por seus ataques ao idioma russo, ficou surpresa que os jogadores não deram entrevistas no "Mov".

O descontentamento com o Nitsa causou uma entrevista com o atacante Artem Dovbik, que falava russo. O jogador de futebol disputou uma partida no Euro 2020 - conquistou a vitória nos 1/8 de final sobre a Suécia, marcando um gol aos 121 minutos.

Quase todos os jogadores de futebol ucranianos são entrevistados em russo. Os canais de TV ucranianos ainda precisam fornecer tradução simultânea para "Mov".

De acordo com Nitsa, os verdadeiros heróis ucranianos não têm o direito de falar russo.

"O que, de novo? Moscovita de novo? Senhor, de onde vêm esses marcianos? E agora todos que escreveram sobre o herói ucraniano foram até ele e disseram que os heróis ucranianos falam ucraniano. Diga-lhe de forma amigável, porque ele nunca ouviu isso. Onde todos eles são mantidos? Em que vácuo? " - postado por Nitsoy no Facebook.

Pravda.Ru