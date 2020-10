NASA confirma existência de água na Lua

Washington, 26 de outubro (Prensa Latina) A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) anunciou hoje a existência de moléculas de água na lua.

Em videoconferência, a instituição explicou que na superfície do satélite também encontraram pequenas áreas onde o líquido vital pode ficar preso de forma estável.



Esta descoberta foi possível graças ao Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha (SOFIA), que transportou em uma aeronave Boeing 747 modificada para tal uso, explicou a agência espacial.



O comunicado refere que, ao voar vários quilômetros de altura e evitar o vapor d'água atmosférico, este telescópio de quase três metros de diâmetro permite uma visão clara do universo e observa em comprimentos de onda infravermelhos e pode detectar fenômenos impossíveis de ver com a luz. visível.



Os cientistas descobriram uma marca correspondente à água no espectro de radiação infravermelha.



Segundo os autores, a água detectada provavelmente está na forma de cristais ou entre grãos na superfície lunar que a protegeria do ambiente hostil.



Por outro lado, os especialistas analisaram as áreas de sombra permanente da superfície lunar, onde a água pode ser aprisionada e permanecer, indefinidamente, na forma de gelo.



Assim, eles revelaram que cerca de 40 mil quilômetros quadrados da superfície lunar têm a capacidade de reter a substância.



tgj/cdg/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=35520&SEO=nasa-confirma-existencia-de-agua-na-lua