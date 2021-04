Companhia aérea russa Aeroflot voará para Varadero a partir de junho

Moscou, 27 abr (Prensa Latina) A principal companhia aérea russa, a Aeroflot, começará a voar para o resort cubano de Varadero em junho, anunciou hoje seu site oficial, que já ativou a janela de reservas.

Os voos regulares na rota Moscou-Varadero-Moscou serão às quartas, sábados e domingos com aeronaves Boeing-777-300ER de longo curso.



De acordo com os operadores turísticos e especialistas, a abertura de voos da Aeroflot para o principal destino turístico de Cuba, localizado 132 quilômetros a leste de Havana, será procurada tanto por viajantes organizados quanto por viajantes independentes no país. Três companhias aéreas iniciaram voos charter para Varadero no final deste mês, após a aprovação de sete viagens semanais para esse destino pela agência reguladora russa Rosaviatsia.



Segundo a publicação atorus.ru, da Associação de Operadores Turísticos da Rússia, os agentes de viagem deste país preveem uma alta ocupação de voos para aquele resort nos próximos meses.



Falando ao site, Anna Podgornaya, diretora geral da operadora de turismo Pegas Touristik, disse que a demanda pelo destino cubano é alta, com uma taxa de ocupação próxima a 100 por cento. Desde 24 de abril, a Nordwind Airlines, parceira da Pegas Touristik Tour Operator, começou a voar na rota Moscou-Varadero nas quartas-feiras e sábados.



Marina Makarkova, chefe do departamento de relações públicas da Coral Travel, outra agência que comercializa o destino sol e praia desde 21 de abril, disse que 97% dos voos para as férias de maio já foram fechados.



'As datas de longo prazo são geralmente bem marcadas, a demanda é estável. Ao mesmo tempo, as chegadas em maio e junho são mais solicitadas', disse Makarkova.



Enquanto isso, o serviço de imprensa da operadora de turismo ANEX Tour informou que a venda de assentos para o primeiro voo aéreo da AZUR para Varadero em 18 de abril fechou muito rapidamente.



'Até o final de abril, os voos estão mais de 90% cheios; e para as viagens de maio a ocupação é de aproximadamente 80%', indicaram os representantes do ANEX Tour.



agp/mml/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40612&SEO=companhia-aerea-russa-aeroflot-voara-para-varadero-a-partir-de-junho