MG: Wirley Reis se reúne em Brasília com o Ministro do Turismo Gilson Machado Neto

Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, Wirley Reis, se reúne em Brasília com o Ministro do Turismo Gilson Machado Neto

Ministro Gilson Machado, presidente Wirley Reis e o secretário Mário Frias

Na tarde desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, o presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e prefeito de Itapecerica, Wirley Reis, se reuniu em Brasília com o Ministro do Turismo Gilson Machado, o Secretário Especial de Cultura Mário Frias e o Presidente da Embratur Carlos Brito. O objetivo da reunião foi discutir políticas públicas permanentes de divulgação do turismo doméstico brasileiro e mineiro, focadas no destino turístico das cidades históricas mineiras e seu patrimônio, para ser veiculada no período pós-pandemia. A proposta foi bem recebidas pelos presentes, que declararam que o momento é histórico e oportuno para reforça nossas belezas locais, regionais e estaduais.

O presidente da Associação das Cidades Históricas destacou também a importância do destino turístico de Minas Gerais como um todo, envolvendo sua cultura, história, atrativos naturais, culinária, entre tantos outros atributos que fizeram do Estado a principal referência no turismo interno do Brasil.

Wirley Reis pediu ainda para que se construa projetos, programas e parcerias de políticas públicas federais em diálogo com os Estados e suas Associações, direcionadas ao turismo e a cultura genuína de cada região, visando sempre a divulgação, valorização e preservação do patrimônio histórico tombado nos estados, lembrando que Minas Gerais detém mais de 50% de todo o patrimônio histórico tombado no Brasil.

Finalizando o produtivo encontro, Wirley Reis apresentou um estudo com informações das cidades históricas pertencentes à Associação, além de seus atrativos e um pouco de sua história. Na oportunidade, Wirley Reis convidou o Ministro do Turismo e o Secretário de Cultura para estarem presentes ao próximo encontro das Cidades Históricas de Minas Gerais, que foi adiado para o segundo semestre deste ano. A pauta do Encontro anual das cidades históricas de Minas tem como tema central em 2021 "O futuro do Turismo domestico em Minas Gerais e no Brasil".