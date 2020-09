Amadora, espelho de Portugal, em exposição

Amadora em exposição

AbrilAbril

No ano em que a Amadora comemora os seus 40 anos, o Metropolitano de Lisboa expõe, na estação Amadora-Este, mais de 50 fotografias das ruas da cidade, tiradas por Alfredo Cunha entre 1970 e 2020.

Créditos/ Câmara Municipal da Amadora

As imagens fazem parte do livro A Cidade que não existia e retratam o desenvolvimento do subúrbio lisboeta que cresceu assente «em promessas de industrialização feitas por um regime moribundo», como escreveu Luís Pedro Nunes, no fotolivro que Cunha editou em parceria com o município.

Dedicada à cidade onde viveu a sua primeira experiência profissional como fotojornalista, no jornal Notícias da Amadora, a exposição é composta por imagens que descrevem um lugar onde desaguaram «humanos em busca de uma vida melhor» que acabaram «a morar em barracas junto a um fio de água».

Nas imagens estão patentes as convulsões e evoluções políticas e sociais do País - funcionando a Amadora como um espelho de Portugal - desde a época do fascismo até ao presente, período marcado pelo surto de Covid-19.

A exposição, que tem curadoria de Teo Pitella, pode ser visitada até 15 de Novembro.

Foto: / Câmara Municipal da Amadora

https://www.abrilabril.pt/amadora-espelho-de-portugal-em-exposicao