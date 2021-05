Museu do Louvre terá sua primeira mulher presidente

Paris 26 Mai (Prensa Latina) A francesa Laurence des Cars será a primeira mulher presidente do museu parisiense do Louvre, o maior e mais visitado do planeta, a partir de 1ú de setembro, confirmou hoje o governo.

Cars, 54, é a atual presidente do também mundialmente famoso Musée d'Orsay e substituirá Jean-Luc Martinez.



Agradeço à Ministra da Cultura, Roselyne Bachelot, e ao Presidente da República, Emmanuel Macron, por esta honra e pela confiança em mim depositada, reagiu a especialista em artes do século XIX e início do século XX.



Em declarações à rádio pública France Inter, o conselho de administração afirmou que nunca esquecerá o momento do apelo para comunicar a decisão, perante o qual se emocionou.



O museu do Louvre tem muito a dizer aos jovens, o que estará no centro das minhas preocupações, disse ela.



A icônica instalação foi reaberta em 19 de maio, depois de quase sete meses fechada como parte dos esforços para conter a pandemia do Covid-19.



Antes da crise de saúde desencadeada no ano passado, o Louvre recebeu um número recorde de mais de 10 milhões de visitantes em 2018 e 9,6 milhões em 2019.



Entre as obras mais conhecidas da instituição estão a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci; as esculturas Vênus de Milo, Vitória Alada de Samotrácia e Psiquê reanimada pelo beijo do amor; e o quadro A Consagração de Napoleão, de Jacques-Louis David.



Foto: Por Christer Gundersen - Importado de 500px (versão arquivada) por the Archive Team. (detalhes), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71326474