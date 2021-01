Capital de Angola comemora 445 anos

Luanda, 25 jan (Prensa Latina) A capital angolana comemora hoje os seus 445 anos de existência, com um recorde adverso devido à Covid-19 e sob o impacto da fraca infraestrutura, reconhecem diversos atores institucionais.

Relatórios da comissão multissetorial de prevenção e combate à pandemia indicam que a província de Luanda regista o maior número de óbitos e infecções e é a única onde existe circulação comunitária do coronavírus SARS-CoV2, causador da doença.



Fundada em 1576 como Vila de São Paulo de Asunción de Luanda, a cidade é a maior e mais populosa de Angola e, como muitas outras capitais do mundo, sofre os efeitos da chegada desordenada de imigrantes de diferentes partes do território nacional.



As críticas da imprensa local, associadas ao evento, distinguem a riqueza natural e cultural de Luanda, bem como a necessidade de adoção de políticas públicas mais eficazes para a resolução de problemas estruturais.



Os desafios atuais vão desde a melhoria do saneamento básico, água potável e sistema elétrico, até ao aumento dos transportes urbanos, comentou a agência noticiosa angolana (Angop).



Na opinião da Angop, a província apresenta dificuldades no trânsito de veículos e indicadores preocupantes ao nível da criminalidade, para além da conhecida proliferação de bairros periféricos e da falta de habitação.



Apesar das suas múltiplas carências sociais, urbanas e económicas, Luanda é uma cidade em crescimento, dotada de excelentes instalações hoteleiras, que podem impulsionar a indústria do turismo e o desenvolvimento interno, afirma a publicação.



Os planos de Estado que visam a melhoria da condição social dos cidadãos denotam aqui a relevância do programa nacional de intervenção integral nos municípios, cujos investimentos cobrem um amplo espectro, coincidindo diferentes espaços mediáticos.



Em entrevista ao Jornal de Angola, o embaixador belga nesta nação africana, Jozef Smets, disse que Luanda agradavelmente surpreende com os seus bons restaurantes, avenidas com belas árvores centenárias no centro histórico da cidade e o seu passeio privilegiado às margens do Rio. mar, o chamado Marginal.



É estranho, comentou o entrevistado, ver o grande contraste entre bairros ricos e pobres e a proliferação de prédios de apartamentos altos, muitos dos quais estão vazios e inacabados.



Com os seus prós e contras, Luanda está a festejar o seu aniversário e há motivos para festejar, destacaram esta segunda-feira vários artigos publicados na imprensa nacional.



