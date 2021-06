A felicidade nunca é difícil: Corrida com esposas na Finlândia

Os habitantes da Finlândia, em meio à neve e à natureza, para não morrer de melancolia cinzenta, pensaram em como se divertir. E eles vieram com: os duros finlandeses colocaram suas esposas em seus pescoços, no sentido literal da palavra, e começaram a correr assim. E gostaram tanto desse entretenimento que o desenvolveram como uma disciplina esportiva de classe mundial.

A corrida finlandesa com esposas é um dos esportes mais incomuns. O cônjuge não deve tocar o solo durante a corrida. Quais são as únicas disposições que as esposas não aceitam:

sente-se nos ombros,

pendurar,

passar por cima do marido,

agarrar-se ao cabelo.

Todas as técnicas são boas, o principal é vencer.

Da história do finlandês correndo com esposas

Essa ocupação vem desde os tempos antigos. De acordo com uma lenda local, o ladrão Rosvo-Ronkainen treinou seus irmãos dessa forma e moderou seu espírito de luta, apenas os homens tinham sacos de grãos ou javalis nos ombros. E ao atacar aldeias, eles pegaram lindas garotas à força, e assim as levaram embora.

Hoje é um esporte conhecido. Dois em um - esportes e entretenimento.

Pravda.Ru