Comité Executivo vai discutir futuro de Cherchesov

O destino Cherchesov do Euro 2020 será decidido pelo Comitê Executivo extraordinário da RFU

Em um futuro próximo, a Federação Russa de Futebol (RFU) realizará uma reunião extraordinária do Comitê Executivo. Nele, entre outras coisas, será considerada a questão do desempenho da seleção russa no Euro 2020.

No início, o Pravda.Ru informou-se que o técnico da seleção russa, Stanislav Cherchesov, não vai deixar o cargo. Após o fracasso da equipe na Euro 2020, há apelos para a troca de treinador da seleção nacional.

"A Comissão Executiva contará com a presença do treinador principal da selecção nacional Stanislav Cherchesov, que fará um resumo dos resultados da sua atuação no torneio. Em seguida, os membros da Comissão Executiva farão a sua avaliação sobre o trabalho da comissão técnica , "URA.RU cita o RFU.

Quem vai tomar a decisão sobre Cherchesov

O Comitê Executivo da RFU inclui atualmente 26 pessoas.

Alexander Dyukov.

Nikita Simonyan.

Evgeny Giner.

Elena Ilyukhina.

Igor Kamenskoy.

Sergey Pryadkin.

Emil Aliyev.

Denis Solovyov.

Sergey Anokhin.

Vladimir Afanasyev.

Mikhail Bochkarev.

Sergey Galitsky.

Mikhail Gershkovich.

Vladimir Evtushenko.

Alexander Zotov.

Lom-Ali Ibragimov.

Alexey Komarov.

Vladimir Krysin.

Alexander Mirzoyan.

Polina Yumasheva.

Rustem Saimanov.

Andrey Sokolov.

Yuri Solovyov.

Leonid Fedun.

Ashot Khachaturyants.

Rochus Schoch.

