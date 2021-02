Cuba aperfeiçoa protocolos e produz vacina candidata contra Covid-19

Havana, 21 fev (Prensa Latina) Cuba aperfeiçoa hoje seus protocolos de atendimento contra a Covid-19 enquanto produz sua vacina candidata mais avançada, Sovereign 02, em grande escala, para iniciar a fase III do ensaio clínico em março.

Estratégias que são acompanhadas na maior das Antilhas por outras medidas para conter e cortar as cadeias de transmissão devido à alta incidência da doença e à grande dispersão a nível nacional.



Na última reunião do grupo de trabalho temporário, a alta direção da ilha insistiu na necessidade de acelerar os resultados dos testes de PCR, Reação em Cadeia da Polimerase, bem como as transferências para centros de isolamento de suspeitos e doentes.



As províncias de Havana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Mayabeque, Pinar del Río e o Município Especial Isla de la Juventud mantêm a maior taxa de infectados.



Atualmente, os territórios cubanos estão focados em melhorar a pesquisa ativa, aumentar a demanda por controle sanitário, aumentar a capacidade hospitalar, criar novos laboratórios de biologia molecular e aplicar restrições à mobilidade.



Além disso, como parte da estratégia nacional, o país está desenvolvendo quatro vacinas candidatas, das quais Soberana 02 é a mais avançada e já está sendo produzida em larga escala para iniciar a fase III do ensaio clínico em março próximo.



Neste sábado, o presidente do grupo empresarial BioCubaFarma, Eduardo Martínez, percorreu a fábrica da Biocen onde é produzido em larga escala um novo lote do protótipo da vacina cubana. Durante a visita, Roselyn Martínez, Subdiretora de Operações Industriais do Finlay Vaccine Institute, disse que o dimensionamento da produção representa mais um marco na estratégia de desenvolvimento de vacinas cubanas contra Covid-19.



Recentemente, Martínez destacou que o sistema está desenhado de forma que, com o avanço das vacinas candidatas, haja também a possibilidade de realizar o procedimento produtivo em larga escala.



A indústria biofarmacêutica cubana completou o primeiro lote de 150.000 lâmpadas Soberana 02, um marco científico-tecnológico para a ilha, e anunciou que o segundo grupo já estava sendo produzido.



Na opinião da Organização Pan-Americana da Saúde, Cuba pode se tornar o primeiro país latino-americano a produzir sua própria vacina e, uma vez concluídas as propostas, elas também poderão beneficiar os povos da América Latina e do Caribe.



Por sua vez, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial especificou dias atrás que, em um contexto internacional marcado por disputas sobre a distribuição equitativa das vacinas Covid-19, os candidatos cubanos poderiam ser uma salvação potencial para os países em desenvolvimento.



