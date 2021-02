OTAN vai aumentar número de tropas no Iraque

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, justifica o aumento substancial de militares da aliança com a necessidade de garantir que «o Daesh não volta». Na Síria, a conversa parece ser outra.

Foto: O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg (imagem de arquivo) Créditos/ politico.eu

Os ministros da Defesa dos países da aliança militar decidiram esta quinta-feira enviar mais 3500 tropas para o Iraque. «Vamos expandir a missão da NATO no Iraque para garantir que o Daesh não volta», anunciou Jens Stoltenberg em conferência de imprensa.

A agência Anadolu informa que o número de militares destacados vai passar de 500 para 4000, um reforço substancial da «missão da NATO» que, segundo Stoltenberg, encontra justificação no facto de o Daesh ainda operar no Iraque.

Este anúncio do secretário-geral da NATO ocorre quase uma semana depois de a agência Sputnik ter noticiado que agentes das secretas dos EUA, do Reino Unido e de França (membros da NATO) e de países da região têm mantido encontros, desde o início do ano, com representantes do Daesh e de outros grupos terroristas no Sul da Síria, na região de al-Tanf.

A mesma fonte revelou que, entre os temas discutidos, esteve «a intensificação dos ataques às forças do governo sírio e às bases militares russas na Síria».

Presença militar dos EUA no Iraque «contestada»

Actualmente, os EUA têm destacadas no Iraque cerca de 2500 tropas, cuja saída do país o Parlamento iraquiano exigiu em Janeiro de 2020, na sequência do assassinato, em Bagdade, do general iraniano Qassem Soleimani e de Abu Mahdi al-Muhandes, subcomandante das Unidades de Mobilização Popular iraquianas.

O assassinato, por ordem da Casa Branca, destas duas figuras destacadas na luta contra o Daesh fez aumentar a revolta contra a presença de tropas norte-americanas no Iraque e, nos últimos meses, cresceu o número de ataques a caravanas militares da coligação liderada pelos EUA.

Na última semana, os ataques sucederam-se a um ritmo quase diário. Esta sexta-feira, uma caravana norte-americana foi atacada quando atravessava a cidade de Nasiriyah, capital da província de Dhi Qar. Uma outra foi atacada ontem à tarde, em al-Diwaniyah (província de al-Qadisiyah).

Registaram-se ataques do mesmo género na quarta-feira, em Nasiriyah, e na segunda-feira, em Bagdade, refere a PressTV.

